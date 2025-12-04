Přibudou místa na sezení ve stínu pod pergolou a změní se podoba okolí městské kašny, u níž vznikne zóna s vodními prvky. Zachovaný zůstane současný počet parkovacích míst, pro auta bude vyčleněná protější část náměstí a parkovala by tam ve dvojřadu až ke stávajícímu parčíku.
„Masarykovo náměstí je náš nejdůležitější veřejný prostor. I když se při zběžném pohledu může zdát, že rekonstrukci nepotřebuje, jeho technický stav hovoří o něčem jiném,“ vysvětlil starosta Josef Bělaška.
„Pokud bychom na etapy opravovali jen nejnutnější části náměstí, tyto investice by vyšly odhadem na 30 až 40 milionů korun. A stejně bychom se časem celkové rekonstrukci nevyhnuli. Proto považuji za rozumnější cestu pustit se do ní rovnou,“ dodal.
Odhad nákladů je asi 100 milionů korun. Příští rok chce mít město pořízenu projektovou dokumentaci.
„Schválení realizace ale bude mít na stole až nové zastupitelstvo, které přijde po volbách na podzim příštího roku,“ řekl Bělaška.