Více zeleně a stejný počet parkovacích míst. Náměstí čeká proměna za 100 milionů

  9:13
Masarykovo náměstí ve Valašských Kloboukách se může dočkat proměny. Radnice má hotovou studii rekonstrukce od architekta Josefa Hlavatého, kterou představila veřejnosti. Nově má náměstí zahrnovat více zeleně a lépe hospodařit s dešťovou vodou.
Náklady na opravu Masarykova náměstí ve Valašských Kloboukách mají činit sto milionů korun. (listopad 2025) | foto: MěÚ Valašské Klobouky

Přibudou místa na sezení ve stínu pod pergolou a změní se podoba okolí městské kašny, u níž vznikne zóna s vodními prvky. Zachovaný zůstane současný počet parkovacích míst, pro auta bude vyčleněná protější část náměstí a parkovala by tam ve dvojřadu až ke stávajícímu parčíku.

„Masarykovo náměstí je náš nejdůležitější veřejný prostor. I když se při zběžném pohledu může zdát, že rekonstrukci nepotřebuje, jeho technický stav hovoří o něčem jiném,“ vysvětlil starosta Josef Bělaška.

Vlachovická přehrada ovlivní tisíce lidí. Obce chtějí společné memorandum

„Pokud bychom na etapy opravovali jen nejnutnější části náměstí, tyto investice by vyšly odhadem na 30 až 40 milionů korun. A stejně bychom se časem celkové rekonstrukci nevyhnuli. Proto považuji za rozumnější cestu pustit se do ní rovnou,“ dodal.

Odhad nákladů je asi 100 milionů korun. Příští rok chce mít město pořízenu projektovou dokumentaci.

„Schválení realizace ale bude mít na stole až nové zastupitelstvo, které přijde po volbách na podzim příštího roku,“ řekl Bělaška.

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

V bojích na Ukrajině zahynul mladý Čech, padl u Izjumu

Absolvent střední školy v Uherském Hradišti, který padl v bojích na Ukrajině.

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) v Uherském Hradišti. Ministerstvo zahraničních věcí o případu ví a komunikuje s rodinou. Muž padl...

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Zastřelený vzácný ibis hnědý na rybníku Velká Choryně

Ornitologická senzace, kdy se na Choryňských rybnících u Hustopečí nad Bečvou na hranicích Olomouckého a Zlínského kraje objevili chránění ibisové hnědí, měla krátké trvání. Pár dnů nato, co výskyt...

Řidička srazila na přechodu dívku. Jen se jí omluvila a hned odjela

Přechod pro chodce v Luhačovicích. (28. listopadu 2025)

Policisté pátrají po mladé řidičce osobního vozidla, která na přechodu pro chodce srazila ve čtvrtek v centru Luhačovic na Zlínsku nezletilou dívku. Po střetu sice zastavila, dívce se omluvila, ale...

Jak od dětí ze školky. Vítací cedule ve Valašském Meziříčí schytávají kritiku

U vjezdu do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly...

U vjezdů do Valašského Meziříčí na hlavních tazích od Vsetína a Hranic byly před několika dny nainstalovány nové vítací tabule a okamžitě vzbudily vášnivé debaty na sociálních sítích. Cedule vychází...

Masarykovo náměstí ve Valašských Kloboukách se může dočkat proměny. Radnice má hotovou studii rekonstrukce od architekta Josefa Hlavatého, kterou představila veřejnosti. Nově má náměstí zahrnovat...

4. prosince 2025  9:13

V Uherském Brodě evakuovali školu kvůli podezřelé látce

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob...

Hasiči a policisté v Uherském Brodě dnes po poledni evakuovali stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla podezřelá látka a podle prvotních odhadů mohl hrozit...

3. prosince 2025  13:21,  aktualizováno  16:11

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

3. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  12:54

Zemřel ředitel Muzea jihovýchodní Moravy Pavel Hrubec. Stál u proměny Ploštiny

Ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Pavel Hrubec

Smutnou zprávu oznámilo krajské Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V pondělí nečekaně zemřel ředitel Pavel Hrubec. Během jeho vedení se podařilo zásadně proměnit národní kulturní památník na...

3. prosince 2025  12:33

Města a obce řeší, jak zabránit povodním. Studie přinesou návrhy opatření

Obec Sazovice na Zlínsku se ocitla pod vodou. Podle vedení obce je situace...

Loňské podzimní povodně způsobily v Kroměříži škody za desítky milionů korun, a aby se to neopakovalo, potřebuje město další opatření, která tomu zabrání. Například poldry, valy, hráze, rozlivy....

3. prosince 2025  9:20

Jak vznikali Všichni dobří rodáci. Mohl jsem v nich říct pravdu, vzpomínal režisér Jasný

Premium
Režisér Vojtěch Jasný

Dodnes je řazen k vrcholům československé kinematografie a filmům, které nejen vyprávějí, ale hlavně vystihují ducha doby. Pod vznikem snímku Všichni dobří rodáci je podepsána cesta, jež byla téměř...

2. prosince 2025

Na most ve Valašském Meziříčí už vyjela auta, chodci si ještě musí počkat

Opravený hlavní silniční most přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí na...

Po mostě přes Rožnovskou Bečvu ve Valašském Meziříčí, který existoval na hranici životnosti a od letošního května byl kvůli kompletní rekonstrukci uzavřený, už projíždějí osobní i nákladní auta. Po...

2. prosince 2025  15:51

Ornitologická senzace na Hané. Poprvé v Česku tam pozorovali raritního opeřence

Na Choryňských rybnících v Olomouckém kraji byl vůbec poprvé v Česku zaznamenán...

Unikátní pozorování si připsal na konto ornitolog Lukáš Brezniak z Přerovska. Na Choryňských rybnících na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje totiž zdokumentoval velmi exotickou návštěvu – pisíka...

2. prosince 2025  12:09

Kroměříž odkládá opravu bazénu. Projektant neodevzdal práci, město hledá nového

Opravená fasáda a okolí kroměřížského krytého plaveckého areálu. (listopad 2025)

Stavbaři v Kroměříži dokončili úpravy prostoru před krytým plaveckým bazénem v Obvodové ulici. Práce přišly zhruba na 6,6 milionu korun. Zahrnovaly předláždění, úpravu parkovacích ploch i zeleně....

2. prosince 2025  9:09

Opilý cyklista naboural hlídkující auto strážníků. Je to vaše vina, vykrucoval se

Opilý cyklista naboural ve Valašském Meziříčí do vozu městské policie, nadýchal...

První adventní neděle se devětačtyřicetiletému cyklistovi z Valašského Meziříčí pořádně prodražila. Místo nákupu vánočních dárků se opil a s více než třemi promile alkoholu naboural svým kolem do...

1. prosince 2025  15:37

Nová trasa pro stožáry zajistí elektřinu pro Zlínský kraj. Vyhne se poutnímu místu

Delta kotevní

Mluví se o nich už od roku 1987, ale pořád zůstávaly jen na papíře. Stožáry, které povedou velmi vysoké napětí mezi Slušovicemi a Slavičínem, totiž zasáhnou do podoby tamější krajiny. A obce i spolky...

1. prosince 2025  12:35

Rožnov pod náporem aut. Zmírnit hustou dopravu pomůže nový železniční přejezd

Nová křižovatka v Rožnově pod Radhoštěm (leden 2025)

Rožnovská radnice řeší hustou dopravu v tamějším průmyslovém areálu a ulici 1. máje, která je zejména v dopravních špičkách přetížená. Řešením má být vybudování železničního přejezdu z ulice 1. máje...

1. prosince 2025  8:52

