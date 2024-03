Firma Cream už plánuje bytovky na Rybníkách, chce vybudovat novou čtvrť

Zlínští zastupitelé umožnili v lokalitě, v níž Cream či její spřízněné firmy vlastní sedmdesát procent ploch, výstavbu bytových domů a zakázali rozvoj těžké výroby.

„Plánujeme tu bytovou výstavbu, vždyť se jedná o širší centrum města,“ potvrdil mluvčí firmy Cream Ivo Mravinac. „Rádi bychom tady postavili moderní čtvrť se zajímavou architekturou a velkými veřejnými plochami, která bude přirozeně navazovat na rekonstruované industriální stavby Baťova areálu,“ doplnil.

Podle Mravinace jde zatím o záměr, v němž se počítá kromě bytů také se službami. „Protože je předpokladem, že tam budou bydlet stovky rodin, je jisté, že se v projektu bude myslet i na děti. S relaxačními či sportovními plochami to bude stejné,“ nastínil Mravinac. Termín výstavby si zatím netroufá odhadnout.

Kancelář architekta města Zlína má nejdříve zpracovat zastavovací studii pro východní část areálu. Z ní pak vyplyne, jaká zástavba tam bude moci vyrůst.

„Studii už jsme zadali. V brzké době budeme kontaktovat všechny, kterých se to týká, aby to bylo ku prospěchu lokality i obyvatel Zlína,“ přislíbil náměstek primátora Pavel Brada (ANO), jenž má v kompetenci územní rozvoj i majetek města. „Diskuse by se měli účastnit všichni klíčoví aktéři, přizveme i podnikatele ze západní části areálu.“

Obavy podnikatelů

Ti mají obavy z toho, jak vedle sebe budou byty a výroba v budoucnu fungovat. I proto dávali připomínky ke změně územního plánu, ovšem neúspěšně.

„Obavy jako podnikatelé máme z toho, že vedle průmyslového areálu má vzniknout bytová výstava,“ zdůraznil Daniel Tkáč, který vlastní v západní části firmu Taš-Stappa.

Podle podnikatelů může být problém v tom, že se bude muset výroba přizpůsobovat bytům, což může omezit, případně zastavit její rozvoj. Zástupci města ale opakovaně řekli, že novější výstavba bude muset respektovat starší.

„Měl by být předěl mezi východní a západní částí, aby se minimalizovaly třecí plochy a bylo to městotvorné. Snažíme se sladit zájmy všech skupin, zajímají nás podnikatelé z východní i západní části,“ nastínil Brada.

Podle primátora Jiřího Korce (ANO) se město bude chtít domluvit s podnikateli už proto, aby změnu územního plánu nenapadli žalobou. To mohou udělat do jednoho roku od jejího schválení. „Chci se vyvarovat toho, že to napadnou,“ přiznal Korec. „Pokud by se to stalo, soud buď potvrdí, co rozhodlo zastupitelstvo, nebo v daném místě udělá bílý flek. To by znamenalo, že dokud se neschválí změna územního plánu, tak se tam nedá nic stavět,“ upřesnil.

„Podnikání je stejně důležité jako bydlení. Konflikt vůbec není nutný,“ domnívá se Mravinac. „Předpokladem ale je, že firmy budou postupně modernizovat výrobní technologie. Vlastníci se musí chovat k brownfieldům mnohem odpovědněji,“ vzkázal.

Firma Cream změnu podle Mravinace navrhla proto, aby mohly ve městě vzniknout nové byty. „Pokud se má Zlín dále rozvíjet a nemá se pozvolna vylidňovat, musí umět nabídnout dostatek kvalitního bydlení. Stejné je to s atraktivními možnostmi, jak trávit volný čas,“ sdělil. To, že si Cream zpracovává návrh nezávisle na studii města, považují zástupci města za pochopitelné. „Nejsme ve sporu kvůli tomu, že si něco načrtli. Každá společnost si navrhne to, co je pro ni nejlepší, a pak se to postupně mění,“ míní Korec.

Kdy bude studie města hotová, zatím není jasné. Podle Korce by to mohlo být letos. Ale Kancelář architekta města Zlína bude chystat také soutěž na zástavbu prostoru po betonovém torzu na Jižních Svazích. Záleží na tom, jak vše stihne.

Když bude studie hotová, příprava dostane konkrétnější obrysy. „Musí se promyslet infrastruktura a pak můžou přijít jednotlivé dílčí záměry na výstavbu, pro kterou územní studie stanoví prvky regulace,“ naznačil Brada.

Podle územního plánu tam může být kromě bytů občanská vybavenost, kanceláře, obchody, komerční plochy. „Mělo by to doplnit všechny typy zástavby, které tady i chybí a je po nich poptávka. Klíčové je ale toto zanedbané místo konvertovat,“ sdělil Brada.

Přes východní část byla dříve navržena pravobřežní komunikace, takže tam platila stavební uzávěra. Město ale nakonec pouze rozšíří stávající silnici, která vede podél Dřevnice. Podnikatelům ve východní části tak změna územního plánu rozvázala ruce. Zdaleka ne všichni zastupitelé ale s touto změnou souhlasili.