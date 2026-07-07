Primárně jde o okolí třídy Tomáše Bati, řeky Dřevnice a baťovský areál. Podkladem pro změnu je Strategie prostorového rozvoje města – Zlín 100, kterou zpracovala Kancelář architekta města Zlína. Odkazuje na plány Jana Antonína Bati, který počítal s rozvojem Zlína pro 100 tisíc obyvatel.
„Zlín je unikátní město. Ale pro svůj rozvoj potřebuje větší intenzitu zástavby a aktivit. Současná struktura města tento rozvoj úplně neumožňuje. Dneska má 90 procent Zlína venkovskou hustotu obyvatel, což je do 60 lidí na jeden hektar,“ shrnul Jindřich Nový.
Řeka má mít významnou nejen přírodní a rekreační, ale i společenskou funkci. Její potenciál však zůstává z velké části nevyužitý.