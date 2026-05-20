Příští týden v úterý skončí přes dva měsíce trvající výluka na železniční trati mezi Meziříčím a Rožnovem. Silničáři odsunují přejezd dál od křižovatky, aby řidiči nestávali na kolejích. Navíc bude nově opatřený závorami.
„Cílem přestavby křižovatky, jejíž součástí je i posunutí železniční tratě, je zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Úpravy výrazně pomohou zejména řidičům vyjíždějícím ze Zašové a při odbočování zpět do obce,“ shrnula mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.
S dalším omezením v tomto místě musejí řidiči počítat od 8. června do poloviny srpna, kdy bude frekventovaný hlavní tah částečně uzavřený kvůli demolici mostu. Provoz bude možný pouze v jednom jízdním pruhu a řízený semafory.
První dva dny budou navíc platit úplné noční uzavírky, a to od 16 do 6 hodin. Řidiči budou muset místo objíždět.
„V období kyvadlového provozu bude vjezd do obce Zašová umožněn odbočením na místní komunikaci u motorestu U Pelikána, výjezd pak u odbočky do obce Střítež nad Bečvou,“ nastínila Trubelíková.
Dobrá zpráva pro řidiče je, že na začátku června skončí oprava cesty mezi Vsetínem a Jablůnkou. Provoz je tam zúžený do jednoho pruhu a řídí ho semafory.
Už dnes, tedy ve středu 20. května, musejí motoristé počítat s omezením v Rožnově pod Radhoštěm, konkrétně v Ostravské ulici, po níž se jezdí do Frenštátu pod Radhoštěm. Volný bude jen jeden pruh pro oba směry a doprava bude vedena kyvadlově. Stavební práce ale skončí už tento pátek.
Omezení bude i ve Vizovicích
Další omezení budou delší. Na začátku června by měli silničáři začít opravovat most v Lázeňské ulici ve Vizovicích směrem do Bratřejova. Stále řeší rozsah omezení, kvůli čemuž už termín jednou posunuli.
„Opravu mostu plánujeme uskutečnit po polovinách za kyvadlového provozu. V ranních a odpoledních dopravních špičkách budou dopravu řídit regulovčíci, mimo špičku semafory,“ oznámila Trubelíková. „Vzhledem k tomu, že do ulice Lázeňská nebude možné zajistit vjezd velkých autobusů, bude zavedena náhradní doprava menšími vozy. Pravděpodobně však dojde k omezení počtu spojů,“ naznačila.
Ve hře je i úplná uzavírka, která by měla trvat maximálně 12 dní. Silničáři o ní rozhodnou podle stavu mostní konstrukce po zahájení stavebních prací.
V létě přijde na řadu Zlín i dálnice
Ještě větší zásah do dopravy chystají cestáři na letní prázdniny, kdy se pustí do hlavního průtahu Zlínem. A to na obou stranách města: v Malenovicích i v okolí křižovatky nad dopravním podnikem.
Práce budou probíhat za částečných uzavírek, mají se rozběhnout na začátku července a skončit do půlky srpna.
Prázdninové opravy s omezeními plánují také na dálnici D55 mezi Otrokovicemi a Tlumačovem. V srpnu přijde na řadu průtah Huštěnovicemi či most v Bratřejově. V říjnu pak most na obchvatu mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi.
