Srnec uvázl v kovové bráně, při zoufalé snaze o vysvobození se ošklivě poranil

  11:10
Lidé ze zlínské části Jaroslavice v pátek ráno přivolali hasiče k záchraně srnce, který se zaklínil mezi příčky kovové brány a neuměl se dostat ven. Při snaze o vysvobození se navíc na několika místech krvavě poranil a čím dál víc mu ubývaly síly.
Vyděšený srnec se ve Zlíně zaklínil mezi příčky kovové brány, vysvobodili ho až přivolaní hasiči. (27. února 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

V pátek krátce před sedmou hodinou ranní přijalo operační středisko hasičů tísňové volání, v němž zazněla naléhavá prosba o pomoc pro srnce, který nohou uvázl v kovové bráně v chatové oblasti v Jaroslavicích.

Vyděšený srnec se ve Zlíně zaklínil mezi příčky kovové brány, vysvobodili ho až přivolaní hasiči. (27. února 2026)

„Vyděšené zvíře se zaklínilo mezi kovové příčky a marně se snažilo vysvobodit. Každý další zoufalý pohyb však situaci jen zhoršoval. Příčky brány mu způsobily vážná poranění a bylo zřejmé, že bez rychlé pomoci nemá šanci se samo dostat ven,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Na místo byli okamžitě vysláni profesionální hasiči ze zlínské stanice. Přístupová cesta k chatové oblasti ale neumožnila příjezd těžké techniky. Hasiči proto museli poslední úsek zdolat pěšky a potřebné vybavení si nést s sebou.

Koni se zaklínila noha pod krmelcem a nemohl ven. Vyprostili ho až hasiči

„Už při příchodu bylo patrné, že srnec je zraněný a vysílený. Jeho tělo neslo stopy zoufalého boje o svobodu,“ popsala Javoříková.

Hasiči nasadili hydraulický rozpínák a s maximální opatrností začali roztahovat kovovou výplň brány, aby vytvořili dostatečný prostor pro vyproštění zvířete.

„Celý zásah probíhal ve velkém napětí. Srnec byl ve stresu a hrozilo, že by si prudkým pohybem mohl způsobit další zranění nebo nechtěně ohrozit samotné zasahující,“ uvedla Javoříková.

Lišce se nevydařil lup na zahradě, za ocas uvázla v plotě. Pomohli hasiči

Hasiči proto zvíře po celou dobu uklidňovali, tiše na něj mluvili a snažili se jej bezpečně fixovat. Po několika minutách soustředěné práce se podařilo vytvořit dostatečný prostor a srnce šetrně vyprostit ze sevření kovové pasti. Velitel zásahu pak na místo povolal místního myslivce, který si zraněné zvíře převzal.

Dnešní ranní zásah tak znovu ukázal, že práce hasičů není jen o boji s plameny a záchraně lidských životů. „Je také o soucitu, odhodlání a ochotě pomoci tam, kde je to právě potřeba, i když jde o tichého obyvatele lesa, který se ocitl v nesnázích,“ dodala mluvčí.

