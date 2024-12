Pozor, má nůž, varovala sousedku pobodaná žena. Násilníkův útok tušila

„Nechápu, co to do něj vjelo, nerozumím, co ho to napadlo. Je to naprosto bezkonfliktní osoba,“ přiblížila žena, která se stala svědkem celého incidentu a nejspíš svým bezprostředním zásahem zachránila život několika lidem. „Bylo to psycho, ale nad tím člověk v té chvíli vůbec neuvažuje,“ shrnula.

Jednašedesátiletého muže, který v chodbě bytového domu zaútočil nožem na ženu a mladého muže, zná. Považuje ho za bezproblémového, podobně jako jeden z vrátných.