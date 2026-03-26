Zlínská Univerzita Tomáše Bati slaví 25 let, má velké plány do budoucna

Petr Skácel
  13:13
Tvoří ji šest fakult, navštěvuje ji téměř deset tisíc studentů z celého světa, má tisícovku zaměstnanců a ve Zlíně funguje už 25 let. Univerzita Tomáše Bati si výročí připomněla středečním slavnostním shromážděním v aule. Chystá také nové obory.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si připomněla výročí 25 let na slavnostním shromáždění. (25. března 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

„Naše škola si za tuto dobu vybudovala pevné místo mezi českými i mezinárodními univerzitami,“ říká její rektor Milan Adámek.

Projekt nové vysoké školy ve Zlíně pochází z konce 90. let, kdy k místní pobočce brněnského Vysokého učení technického, kterou byla Fakulta technologická (FT), přibyly Fakulta managementu a ekonomiky a Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací.

Oficiálně byla Univerzita Tomáše Bati (UTB) zřízena 1. ledna 2001. A za pětadvacet let prodělala obrovský rozvoj. Její pýchou je například neustále se rozvíjející FT nebo Fakulta aplikované informatiky (FAI), která je zaměřená na informatiku a stále více i na robotiku.

„Na pracovním trhu bude chybět hodně lidí, a proto dochází k jejich nahrazování roboty. I malé firmy přistupují k robotizaci,“ podotkl Adámek.

Enormní zájem je o studium na Fakultě multimediálních komunikací (FMK), kterou brzdí nedostatečná kapacita. A velkou budoucnost má podle Adámka před sebou Fakulta humanitních studií (FHS), zejména obory ve zdravotnictví.

„Za poslední dva roky se výrazně rozšířila spolupráce s krajskou nemocnicí ve Zlíně, okresními nemocnicemi a krajem. Je nutné věnovat péči stárnoucímu obyvatelstvu,“ vysvětlil rektor.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si připomněla výročí 25 let na slavnostním shromáždění. Na snímku rektor Milan Adámek. (25. března 2025)

Škola nově rozjela studijní program Zdravotnický záchranář, do prvního ročníku nastoupilo 56 studentů. Výhledově chystá obory zaměřené na nutriční terapii a fyzioterapii.

Na FT se pak letos v září otevřou dva nové obory: Radiologický asistent má vyřešit nedostatek těchto klíčových členů všech zdravotnických týmů. Polovodičové materiály vycházejí ze spolupráce s výrobcem polovodičů, společností onsemi, která plánuje rozšíření výroby ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm.

„Chceme také nadále rozvíjet tvůrčí činnost a spolupráci s firmami, aby se projekty vymyšlené na univerzitě implementovaly v praxi,“ řekl Adámek.

UTB má rovněž další plány do budoucna. Letos na podzim začne stavět sportovní halu za vědecko-technologickým parkem na Jižních Svazích v blízkosti tamější fakulty a otevře univerzitní klub v hotelu Garni, kde má nyní část kolejního ubytování.

Poprvé připravuje i společný projekt se soukromým investorem, takzvaný PPP projekt, kdy by pro ni firma postavila koleje na Růmech.

Už v předchozích letech škola svými stavbami významně proměnila tvář dříve hlavně průmyslového města, které se podle Adámka stává univerzitním.

Je však limitovaná tím, že v centru Zlína nejsou skoro žádné volné pozemky. Stejně tak ji v dalším rozvoji brzdí nedostatek ubytovacích kapacit.

„Univerzita má nyní deset tisíc studentů, ale nelze dále růst bez financí, prostor a vyučujících,“ poznamenal Adámek. „Jde i o detaily, například programování nemůžete učit ve skupinách větších než dvanáct studentů.“

Mírný nárůst počtu studentů se ovšem dá očekávat. „Velký potenciál je hlavně ve zdravotnických oborech. Během tří let by bylo možné dostat se na celkový počet 11 tisíc studentů, ale je potřeba více prostor. Například FHS je už nyní přeplněná,“ netají Adámek.

Možností je například vybudování zázemí v areálu zlínské nemocnice, kde by mohla v budoucnu vzniknout nová fakulta zdravotnických věd.

„Přednášející lékaři z nemocnice by to měli blízko a nemuseli by ztrácet čas cestováním do města,“ plánuje rektor s tím, že právě zaměření na praxi je pro školu dlouhodobě důležité.

Stejně jako udržení studentů a mladých lidí. „Porodnost klesá a v kraji bude třeba pracovní síla. Chceme pomoci udržet absolventy, aby neodcházeli do Brna či Prahy, ale zůstali ve Zlínském kraji,“ přeje si Adámek.

