Design od studentů zaujal. Z prestižní mezinárodní soutěže přivezli pět cen

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) získali celkem pět cen v prestižní mezinárodní soutěži European Product Design Award 2025. Ta každoročně oceňuje ty nejlepší designérské návrhy a realizace z celého světa.
Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně získali celkem 5 cen v prestižní mezinárodní soutěži European Product Design Award 2025. Design závodního monopostu FS08 Bumblebee navrhl student Daniel Naď. | foto: UTB Zlín

Oceněné diplomové práce Daniela Nadě, Jana Kaděry, Marka Ondřeje a Vladimíra Vykoukala vedl pedagog ateliéru Martin Surman, oceněnou bakalářskou práci Báry Kolondrové vedl Ondřej Puchta.

„Ateliér Průmyslový design se dlouhodobě aktivně věnuje prezentaci své práce na světových přehlídkách designu, ve kterých pravidelně získává řadu významných ocenění,“ poukázal Surman.

Vizovická firma má designového Oscara, oceněnou chatu postaví za víkend

Tento ateliér přitom ocenění v mezinárodní konkurenci získal už po několikáté. Nedávno obdržel již třetí prestižní světové ocenění Red Dot Award a předloni to byly čtyři ceny v soutěži European Product Design Award, tři ceny v soutěži BIG SEE Design Awards a ceny iF DESIGN STUDENT AWARD.

„Tyto úspěchy jsou pro nás potvrzení správně nastavené strategie ateliérové výuky, která je založená na úzké spolupráci s výrobními podniky, prostřednictvím které se studenti seznamují nejen s aktuálními požadavky průmyslové sféry, ale i s nejprogresivnějšími technologiemi a materiály, což jim umožňuje nalézat inovativní designérská řešení,“ doplnil.

Soutěž profesionálů i studentů

Mezinárodní soutěž European Product Design Award podporuje celosvětové zlepšování úrovně produktového designu a zaměřuje se na kvalitu designérských projektů produktových a průmyslových designérů.

Mezinárodní odborná porota je složená z padesáti osobností designu a hodnotí designérské projekty profesionálních designérů i studentů v celkem 21 hlavních kategoriích a 800 podkategoriích. Důraz klade na kreativitu, inovace, funkčnost a udržitelnost.

Slavnostní předání cen oceněným autorům se uskuteční 18. října 2026 během velkého finále Benátského týdne designu na náměstí Piazza San Marco v Benátkách v Itálii.

Závodní vůz

Hlavní cenu Top Design Winner in AUTOMOTIVE & TRANSPORT/Cars: Sport v kategorii Student získal absolvent ateliéru Daniel Naď za design závodního monopostu FS08 Bumblebee, navrženého a realizovaného ve spolupráci s týmem ČZU v Praze pro mezinárodní závody Formule Student.

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK)...

Kapotáž vozu, která je vyrobená z lehkých uhlíkových vláken, respektuje principy aerodynamiky, snižuje odpor vzduchu a zvyšuje přítlak, čímž zlepšuje celkovou stabilitu a ovladatelnost vozu.

Souprava na kávu

Hlavní cenu Top Design Winner in ECO DESIGN/Sustainable: Food & Beverage Products v kategorii Student obdržel student doktorského studia Marek Ondřej za design kávového setu Cinque. Set je určený pro firemní a veřejné prostory, jako jsou banky, školy a restaurace rychlého občerstvení. Je vyrobený z polymeru s příměsí kávové sedliny, recyklovatelný. Minimalistický design zajišťuje funkčnost, snadné čištění a odolnost.

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK)...

Bezpilotní vozidlo

Cenu Winner in AUTOMOTIVE & TRANSPORT/Other Personal Vehicles v kategorii Student získal student doktorského studia Jan Kaděra za design bezpilotního pozemního vozidla PERUN. Je navržené jako unikátní mobilní modulární platforma, která by mohla najít využití u záchranných složek, armády, technických služeb nebo zemědělství.

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK)...

Přeprava po městě

Cenu Winner in ECO DESIGN/Sustainable: Automotive & Transport Products v kategorii Student získala studentka pátého ročníku Bára Kolondrová za design městského elektrického longboardu. Má řadu integrovaných asistenčních prvků, které zvyšují bezpečnost lidí během přepravy.

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK)...

Nafukovací hala

Cenu Winner in INDUSTRIAL/Building: Other Designs v kategorii Student obdržel student doktorského studia Vladimír Vykoukal za design multifunkční nafukovací haly.

Studenti ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací (FMK)...

Jedná se o komplexní řešení pneumatické stavby, od samotné konstrukce a technologického zázemí včetně vlastní výroby elektřiny, osvětlení, vzduchotechniky, vytápění až po sběr a filtraci dešťové vody. Hala by mohla být využitelná ve výrobě, skladování, sportovních aktivitách, výstavách, ale i jako humanitární přístřeší.

