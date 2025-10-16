Mikrocertifikáty uznávají i v zahraničí. Univerzita je nabízí vůbec poprvé

Jana Fuksová
  9:05
Můžeme si ho představit jako QR kód. Tento elektronický doklad ale nevyužijeme v bance nebo restauraci, ale při hledání zaměstnání. Mikrocertifikáty dokazují ověřené znalosti a po absolvování programu je udělují vysoké školy. Znamenají totiž kratší cestu k vyšší kvalifikaci, profesnímu růstu, změně profese, lepší pozici na trhu práce i vyššímu výdělku.

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (leden 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

V severských zemích je dospělí sbírají už několik let, pracují s nimi zaměstnavatelé a nabízejí je školy. Česká republika na nový systém vzdělávání dospělých teprve najíždí.

Zlínská Univerzita Tomáše Bati proto letos poprvé nabízí nově vytvořené programy zakončené mikrocertifikáty. Jsou součástí tzv. celoživotního vzdělávání (CŽV), tedy mimo klasické bakalářské nebo magisterské programy.

„Tyto programy jsou vždy ukončené nějakým druhem osvědčení. Ale v případě mikrocertifikátu jde o doklad o ověřených znalostech,“ vysvětlila koordinátorka CŽV Martina Stloukalová. „Tedy student jej dostává ne za absolvování, ale za složení zkoušky, vypracování projektu a podobně. Uznávají jej firmy a instituce nejen u nás, ale i v zahraničí.“

V nabídce je například kurz Akademie business managera, který je určený pro pracovníky na vedoucích pozicích nebo ty, kteří se na ně chtějí dostat. Mikrocertifikáty je možné získat i v programu Bezpečnost a krizové řízení, Testování softwaru, Plasty a technologie pro společnost v 21. století nebo Blockchainové technologie.

Kurz za 20 tisíc korun

„Možná někdo před deseti lety absolvoval studium v oboru informatika. Ale tehdy nikdo netušil, co je to blockchain. Proto u nás může tyto nové dovednosti získat a ověřit,“ přiblížila prorektorka pro vědu Adriana Knápková. „Rozšiřováním nabídky kurzů reagujeme na měnící se potřeby trhu práce. Pro firmy i jednotlivce je to příležitost, jak získat odbornost v krátkém čase a vykonávat tak práci, kterou daná profese s ohledem na novinky v oboru vyžaduje,“ poukázala.

Všechny kurzy jsou placené, mají různou délku a na konci získává absolvent od tří do dvaceti mikrocertifikátů. Manažerská akademie se například pohybuje v ceně 20 až 25 tisíc korun, přednášky trvají dohromady 28 hodin, praktická výuka 56 hodin a kromě dokladu o absolvování získá student celkem sedm mikrocertifikátů.

Prozatím je tento systém určený hlavně pro posilování profese a rekvalifikace. V budoucnu ale Česká republika směřuje k tomu, aby bylo možné sbírat mikrocertifikáty i v rámci klasického studia, stejně jako kredity.

Uznatelné kredity

Zároveň univerzita nabízí za úplatu akreditované programy, ze kterých pak absolventi uplatní získané kredity v klasickém bakalářském programu. To znamená, že je využívají hlavně neúspěšní studenti, kteří sice splnili podmínky přijetí do bakalářského programu, ale kvůli naplněné kapacitě se do ročníku nedostali. Díky dvěma zaplaceným semestrům pak po přijetí do klasického programu v dalším roce uplatní získané kredity a dobu studia si tak vlastně zkrátí.

To je příklad oboru Marketingová komunikace na Fakultě multimediálních komunikací. K přijetí není potřeba žádná zkouška, ale jen maturitní vysvědčení. O pořadí uchazečů rozhoduje datum podání přihlášky. Studium je dvousemestrové, student za úspěšné zkoušky získává kredity a za jeden semestr zaplatí 15 tisíc korun.

Na konci nezíská titul, ale certifikát o absolvování. Když pak bude chtít studovat bakalářský obor, UTB mu uzná až 60 procent získaných kreditů.

Stovky zájemců o celoživotní vzdělávání

Pro veřejnost jsou pak využitelné hlavně různé profesně zaměřené kurzy. Poměrně často je nabízí Fakulta managementu a ekonomiky a to v oblasti finanční gramotnosti a řízení podniků. Fakulta humanitních studií má zase programy šité na míru zdravotníkům, kteří tak získají nové dovednosti.

„Jde třeba o programy Bezpečnost pacientů, Mentor klinické praxe ošetřovatelství, Katetrizace močového měchýře u mužů a podobně. To jsou většinou dovednosti, které po svých zaměstnancích vyžadují nemocnice,“ vyjmenovala Knápková.

Zvýšit svou kvalifikaci mohou i učitelé s magisterským titulem, kteří chtějí mít vystudovanou pedagogiku pro druhý stupeň základní školy a pro střední školy. Za čtyři semestry zaplatí 52 tisíc korun. V rámci CŽV teď na univerzitě studují nižší stovky zájemců. Další programy zaměřené na udržitelnost chystá univerzita pro příští rok.

