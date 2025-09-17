Na střeše budovy je nově také fotovoltaická elektrárna. Rekonstrukce budovy stála 45 milionů korun včetně vnitřního vybavení.
Pokoje byly ihned obsazené. O ubytování mají totiž studenti permanentní zájem, který stále převyšuje nabízenou a dostupnou kapacitu. „Výsledkem je, že pro několik stovek dalších zájemců se bohužel již místo nenajde,“ poukázal ředitel Kolejí a menz Michal Navrátil.
Zájemce přitom neodradilo ani zdražení kolejného, které se po dvou letech zvýšilo o sedm procent. Důvodem je růst nákladů na provoz a energie.
Průměrná cena kolejí se tak nyní pohybuje od 4 200 do 7 290 korun podle poskytovaných služeb. Celková kapacita kolejí na univerzitě je v současné době 1 159 lůžek. Zhruba 360 žadatelů zůstává stále v pořadníku.
Univerzita chce kapacitu kolejí rozšířit
Tato situace je pro univerzitu i studenty náročná – zejména pro ty, kteří přijíždějí z větší dálky a nemají možnost jiného dostupného bydlení ve Zlíně.
„Nedostatek míst na kolejích často znamená nutnost hledání dražšího komerčního ubytování, což může pro některé studenty představovat výraznou finanční zátěž. I z tohoto důvodu je rozšíření kolejních kapacit jednou z priorit UTB do budoucna,“ upozornil rektor UTB Milan Adámek.
V současné době má škola své koleje na sedmi různých místech a budovách v blízkosti centra města. Díky této výhodné poloze mají studenti dobrý přístup jak k univerzitním budovám, tak ke všem službám a dopravě.