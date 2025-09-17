Studenti se nastěhovali do zrekonstruovaných kolejí. Místa ale stále chybí

Autor:
  16:23
Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) zprovoznila opravené pokoje v kolejní budově pod Památníkem Tomáše Bati. S novým školním rokem tak mají studenti k dispozici dohromady 144 lůžek, moderní vybavení, novou posilovnu i komunitní místnost. Je tam i prostor pro studenty se specifickými potřebami.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nově zrekonstruované koleje v budově U12....

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nově zrekonstruované koleje v budově U12. (září 2025) | foto: Jan SalačMAFRA

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nově zrekonstruované koleje v budově U12....
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nově zrekonstruované koleje v budově U12....
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nově zrekonstruované koleje a menzu v budově...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má nově zrekonstruované koleje a menzu v budově...
7 fotografií

Na střeše budovy je nově také fotovoltaická elektrárna. Rekonstrukce budovy stála 45 milionů korun včetně vnitřního vybavení.

Pokoje byly ihned obsazené. O ubytování mají totiž studenti permanentní zájem, který stále převyšuje nabízenou a dostupnou kapacitu. „Výsledkem je, že pro několik stovek dalších zájemců se bohužel již místo nenajde,“ poukázal ředitel Kolejí a menz Michal Navrátil.

Univerzita pro 20 tisíc studentů. V plánu je kampus, další fakulta i nová škola

Zájemce přitom neodradilo ani zdražení kolejného, které se po dvou letech zvýšilo o sedm procent. Důvodem je růst nákladů na provoz a energie.

Průměrná cena kolejí se tak nyní pohybuje od 4 200 do 7 290 korun podle poskytovaných služeb. Celková kapacita kolejí na univerzitě je v současné době 1 159 lůžek. Zhruba 360 žadatelů zůstává stále v pořadníku.

Univerzita chce kapacitu kolejí rozšířit

Tato situace je pro univerzitu i studenty náročná – zejména pro ty, kteří přijíždějí z větší dálky a nemají možnost jiného dostupného bydlení ve Zlíně.

Další cesta do Texasu. Zástupci zlínské univerzity dohodnou detaily spolupráce

„Nedostatek míst na kolejích často znamená nutnost hledání dražšího komerčního ubytování, což může pro některé studenty představovat výraznou finanční zátěž. I z tohoto důvodu je rozšíření kolejních kapacit jednou z priorit UTB do budoucna,“ upozornil rektor UTB Milan Adámek.

V současné době má škola své koleje na sedmi různých místech a budovách v blízkosti centra města. Díky této výhodné poloze mají studenti dobrý přístup jak k univerzitním budovám, tak ke všem službám a dopravě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

Dědictví estébáka Hlavačky: elektrické boty, kruté výslechy a smrt na hranicích

Premium

Dostal už nafackováno, byl zbitý a tekla mu krev. Pak Ladislav Dohnalík během výslechu uslyšel nezvyklý pokyn: měl si do svých bot vložit kovové destičky, které byly upravené do tvaru obuvi....

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Řadu let šlo o jednu z nejproblematičtějších křižovatek na Valašsku, kde se stávala řada nehod. Řidiči jezdící mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím dobře věděli, že na silnici nad čerpací stanicí...

Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...

Studenti se nastěhovali do zrekonstruovaných kolejí. Místa ale stále chybí

Zlínská Univerzita Tomáše Bati (UTB) zprovoznila opravené pokoje v kolejní budově pod Památníkem Tomáše Bati. S novým školním rokem tak mají studenti k dispozici dohromady 144 lůžek, moderní...

17. září 2025  16:23

Opilec za volantem nedal přednost a poslal druhé auto pod kamion, řidič zemřel

Tragická dopravní nehoda blokovala ve středu hlavní silniční tah I/50 od Uherského Brodu na Slovensko. Nedaleko Bystřice pod Lopeníkem nedal opilý řidič osobního auta v křižovatce přednost jinému...

17. září 2025  9:51,  aktualizováno  15:10

Nemocniční spalovna v Hradišti je téměř hotová, chystá se zkušební provoz

Zlínský kraj bude mít novou spalovnu zdravotnického odpadu. Stojí v Uherskohradišťské nemocnici a ročně zlikviduje až tisíc tun materiálu. Splnili náročné podmínky dané ministerstvem životního...

17. září 2025  11:49

Seniorka tři dny ležela na zemi, při záchraně sehrál zásadní roli vodoměr

Krušné tři dny prožila nemohoucí seniorka, která upadla v bytě na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Protože se nedokázala sama zvednout, zůstala po pádu bez pomoci. Život jí v pondělí odpoledne...

16. září 2025  14:05

Bývalá restaurace na Slovanském náměstí v Kroměříži se má proměnit na byty

Kroměřížská radnice chce koupit budovu bývalé restaurace a přilehlé pozemky o výměře 1 710 metrů čtverečních na Slovanském náměstí. Součástí koupě bude i fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše...

16. září 2025  12:55

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:09

Po povodni a teď. Fotky ukazují, jak vesnice opravila škody. Lidé se ale stále bojí

Přesně před rokem 15. září 2024 po vytrvalých silných deštích vtrhla voda na Zlínsko do vesnic v mikroregionu Žídelná. Nejhůře zasaženy byly Sazovice. Malá obec s 900 obyvateli během jediného roku...

15. září 2025  15:47

Potvrzeno. Krajský soud zrušil zlínské dopravní společnosti nákup 25 trolejbusů

Krajský soud v Brně potvrdil zrušení tendru na nákup 25 parciálních trolejbusů za 400 milionů korun, který vyhlásila Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) loni v únoru. Výběrové řízení zrušil...

15. září 2025  10:31

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

15. září 2025  8:30

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Fotbalisté Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0 a z posledních třech zápasů získali sedm bodů. Naopak hosté padli potřetí za sebou a zůstávají na třináctém místě. O výhře klokanů rozhodl už v...

14. září 2025  17:38

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:17

Zlín - Dukla 1:1, další bod pro domácí uhájil Černín z penalty

Znovu bodovali a dál se drží v elitní šestce. Zlínští fotbalisté remizovali 1:1 s pražskou Duklou díky trefě Černína z penalty a doma zatím neprohráli. Hosté vedli zásluhou Šehoviče, nakonec získali...

13. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.