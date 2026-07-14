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Sadaři sčítají škody způsobené extrémně vysokými teplotami spolu se suchem

Milan Libiger
  16:13
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jarní mrazíky sadařům poškodily hlavně meruňky, někde i jablka, ale švestky dopadly většinou dobře. Nicméně kombinace sucha a nedávných extrémně vysokých teplot už vykonávají svoji práci. Stromům se v teplotách kolem 40 stupňů Celsia zastavoval růst a nezrály plody. Začaly padat, aniž by byly zralé.

„Nemyslím si, že je to jen kvůli suchu, protože slivoně koření hluboko, ale bylo velké horko. Pokud by tady bylo pravidelně, tak začneme pěstovat olivy. Bohužel slivoň na ně připravená není,“ přiblížil sadař ze Střílek Rostislav Kubáček.

„Týden veder stačil na to, aby stromy začaly pouštět plody, které by tam jinak zůstaly. Když je přes 35 stupňů, už nefungují. Jen vypařují vodu, aby se ochladily. Nepracuje jim metabolismus,“ doplnil.

Kubáček ztráty odhadl podle jednotlivých odrůd od pěti do padesáti procent. A to už měly stromy většinou přirozený propad plodů za sebou. Navíc je teprve polovina července. Kromě vysokých teplot stále více hrozí sucho a také krupobití.

Pokud by taková horka byla pravidelně, začneme pěstovat olivy. Slivoň na ně připravená není.

Rostislav Kubáčeksadař ze Střílek

„Vysoké teploty ještě v kombinaci se suchem můžou být letos velký problém. Těžko říci, zda je to už trend. Trendem jsou zatím mrazy a kroupy, to je sázka na jistotu,“ zmínil Kubáček.

„Některé odrůdy sucho a vedro bohužel zasáhlo docela hodně. Švestky sesychají a padají na zem. U jedné odrůdy je už polovina úrody pryč,“ poznamenal pěstitel Aleš Marčík ze Žlutav.

Některé plody spadnou hned, jiné seschnou kolem pecky, ale vydrží až do sklizně. Sadaři je pak budou muset třídit. Jiné plody mohou usychat postupně, takže škody se můžou ještě zvětšovat, jak budou patrnější.

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

„Trnek je letos málo, kvůli suchu a horku bude asi třetina úrody pryč,“ odhadl Marčík. Loňská úroda byla většinou slušná, i letošní vypadala velmi dobře. Všude ovšem taková nebude.

„Voda už schází a strom se brání tím, že shazuje část plodů na zem. A když je silné slunko, tak se plody upečou. Závlaha nepomůže,“ upozornil Marčík. Pomoci mohou sítě proti krupobití, které má roztažené nad jabloněmi a některými meruňkami.

Pro slivoně jsou ideální teploty mezi 20 až 25 stupni Celsia. Všechno nad 30 stupňů už je ohrožuje. A když jsou čtyřicítky, soustředí všechnu svoji energii na to, aby přežily. Sadaři jim mohou pomoci výživovými postřiky, které však situaci nezvrátí.

Plody zdecimovaly horka i mrazy

„Další negativní efekt je, že v tuto dobu stromy zakládají květní pupeny na příští rok. A pokud je horko a sucho, tak tam nebudou. Což se projeví na příští úrodě, protože na jaře stromy nebudou kvést,“ upozornil Kubáček.

Loňskou úrodu měli sadaři lepší než předloňskou, která byla hodně špatná. Někomu už ale letos jarní mrazíky zčásti poničily meruňky, jinému zase jablka.

Pěstitel Jiří Karger z Nětčic dokonce přišel o prakticky veškerou úrodu ovoce, ačkoliv letos věřil, že by mohl sklidit více švestek než loni. Nejdříve mu ji poničily na konci dubna mrazíky, v květnu potom krupobití.

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„Lidé mi stále volají, jestli bude samosběr. Ale jsem na tom špatně a ztráta je na mně. Kdybych neměl přidruženou polní výrobu, dávno bych skončil,“ sdělil Karger.

Pokud by úrodu měl, rané odrůdy švestek by podle něho období sucha a vedra z velké části nepřežily a opadaly. Ty pozdější by byly odolnější. Všechny však potřebují vodu. „Pomohlo by, kdyby se vláha doplnila. Deficit už je patrný, i když zatím není kritický,“ všiml si Kubáček.

Teploty se mají koncem tohoto týdne dostávat ke 30 stupňům. Půdní sucho může zasáhnout celou Českou republiku. „Je možné, že na většině území republiky bude pozorován nejvyšší stupeň sucha,“ napsal portál InterSucho.

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