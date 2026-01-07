Těžké úrazy při práci v lese. Muž zavalený traktorem nepřežil, další přišel o část nohy

  14:36
U Slavičína na Zlínsku v úterý odpoledne zemřel muž, kterého při práci v lese zavalil menší traktor. Stalo se to ani ne hodinu po té, co záchranáři vyjížděli k jinému těžkému pracovnímu úrazu, který se také stal v lese.
Záchrana muže, který se zranil v lese u Slavičína na Zlínsku. Zraněním podlehl. (leden 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

„Jsou dny a výjezdy, které se bohužel navždy zapíšou do paměti jak operátorům zdravotnického operačního střediska, tak i zasahujícím týmům v terénu. V úterý odpoledne s odstupem ani ne čtyřiceti minut jsme museli požádat o součinnost také kolegy z letecké záchranné služby. Na různých místech Zlínského kraje se staly dva velmi těžké úrazy, jeden bohužel smrtelný. V obou případech šlo o úrazy při práci v lese,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

První těžký úraz se stal u obce Huslenky na Vsetínsku. Při práci v lese muž přišel o část nohy. Na místo vyjel záchranářský tým z Karolinky a posádka s lékařem ze Vsetína. Z hasičské stanice v Halenkově vyrazila také terénní pásová čtyřkolka s vozíkem, která měla za úkol dopravit pacienta z těžko přístupného terénu. Na místě zasahovali i profesionální hasiči ze Vsetína.

„Hasiči dopravili posádku rychlé lékařské pomoci na místo události a poté asistovali při ošetření zraněného. Následně jej společnými silami transportovali necelých sto metrů k vrtulníku letecké záchranné služby. Ten po neodkladném ošetření pacienta dopravil do zlínské Krajské nemocnice Tomáše Bati,“ popsal zásah mluvčí hasičů David Urbanec.

Druhá událost se stala u Hrádku na Vlárské dráze, což je místní část Slavičína na Zlínsku, krátce před druhou odpoledne. Muže pracujícího v lese zavalil menší traktor. Na místo vyrazil tým s lékařem ze Slavičína. Také v tomto případě byla povolána letecká záchranná služba.

Zdravotníci za pomoci hasičů se pokoušeli muže resuscitovat. „Bohužel i přes veškerou snahu všech lékař nakonec musel konstatovat smrt pacienta,“ dodala Netopilová Sluštíková. Hasiči pak už jen vytáhli traktor a vrátili ho na kola.

