Starostové protestovali a stát začal brzdit. Některé úřady práce zachová

Starostové s rušením poboček vesměs nesouhlasili a chtěli za udržení pracovišť bojovat. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka je ale před pár dny překvapil, když prohlásil, že se bude rušit méně poboček: celkově místo 83 přibližně 50.

„S ohledem na debatu, kterou jsem měl s mnohými starosty, jsme se dohodli na tom, že v příštích měsících nedojde k tomu, aby z ORP (obcí s rozšířenou působností, které zajišťují služby i pro okolní samosprávy – pozn. red. ) zmizelo naše kontaktní pracoviště,“ přislíbil Jurečka.

V kraji by se to týkalo Rožnova, Holešova a možná také Slavičína. Podle Jurečky jsou ve hře dvě možnosti: buď kontaktní pracoviště úřadu, které by fungovalo v úředních hodinách, nebo spojená pobočka s Českou poštou, kde by se přijímaly žádosti klientů.

„Ale nesmí se stát, že bychom obce s rozšířenou působností opouštěli bez zajištění těchto kroků,“ ujistil ministr.

„Informaci zatím mám jen obecnou a neznám detaily, ale vítám to. Dává to logiku, jsme přirozené spádové území,“ reagoval rožnovský starosta Jan Kučera.

Pro lidi je složité jezdit dál

V Rožnově pod Radhoštěm jsou dokonce dvě pobočky úřadu práce a obě měly skončit. Město se proto snaží vyjednat alespoň to, aby ve městě zůstala zachovaná přepážka s Českou poštou, kde by byla i agenda městského úřadu a úřadu práce, na níž by se podávaly žádosti. Více by ale uvítalo zachování kontaktního pracoviště.

„Jsou agendy, které se dají přesunout, ale přivítáme, aby tady ty nejcitlivější zůstaly,“ přeje si Kučera.

Situace v Rožnově pod Radhoštěm je navíc specifická v tom, že americký investor tam plánuje rozšíření továrny onsemi, což by znamenalo vytvoření tisícovky nových pracovních míst.

Podobný názor mají i jinde. „Myslíme si, že lidé by měli mít ke státní správě blíž a pro velkou skupinu obyvatel je nekomfortní jezdit dál, v našem případě do Kroměříže,“ poznamenal starosta Holešova Milan Fritz. „Možná tam někteří jezdí do práce, ale určitě budeme raději, pokud u nás úřad práce zůstane, je i v našich prostorách. Uděláme pro to maximum. Dotovat to však nebudeme,“ doplnil.

Zprávu ministra vítá také starosta Slavičína Tomáš Chmela, ačkoliv obcí s rozšířenou působností jsou v tomto případě nedaleké Luhačovice. Tam ale úřad práce není, podle Chmely se tak nabízí, že by měl zůstat právě ve Slavičíně.

„Budu prosazovat, aby tato zcela logická věc byla naplněná. Pokud ORP nesmí zůstat bez úřadu práce, je to přesně tento případ. Navíc většina zaměstnavatelů je ve Slavičíně, Luhačovice mají spíše jen lázeňství,“ sdělil starosta.

Už dříve řekl, že by chtěl o zachování pobočky jednat s ministrem Jurečkou, a pokud by neuspěl, tak i uspořádat před jeho resortem demonstraci.

Seznam úřadů zatím není veřejný

Ministerstvo ani úřad práce zatím neposkytují jmenný seznam měst, kde by měly být úřady práce v nějaké podobě nakonec zachované. Podle informací ČTK by měly ve Zlínském kraji zůstat dvě či tři pracoviště, což by odpovídalo zmíněným městům.

„Harmonogram racionalizace pobočkové sítě bude upraven v návaznosti na jednání se starosty. Ta nyní probíhají, zatím tedy nelze říct, jak konkrétně bude upraven seznam rušených poboček v jednotlivých krajích a kdy přesně k tomu dojde,“ konstatoval vedoucí oddělení komunikace ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta. „Platí ale, že prioritou je, aby nedocházelo ke zrušení kontaktních míst bez náhrady.“

Karolinka a Bojkovice už se tak smiřují s tím, že o ně přijdou. „Nás se rušení dotkne stoprocentně,“ nepochybuje bojkovický starosta Petr Viceník. Lidé odsud budou muset jezdit do Uherského Brodu. Obyvatelé Karolinky a okolí zase do Vsetína.

„Chci vidět, jak to budou ve Vsetíně zvládat, když přijde výplata sociálních dávek a když budou obsluhovat spádovou oblast s třiceti tisíci lidmi,“ upozornil starosta Karolinky Richard Holiš.

Vedení úřadu práce rušení poboček obhajovalo racionalizací, digitalizací a bezpečností zaměstnanců na menších pracovištích, kterou není snadné zajistit. Starostové si často myslí, že jde o zástupné argumenty a cílem je ušetřit náklady.

„Fandím digitalizaci a zeštíhlování některých agend, ale zároveň není přijatelné, aby to mělo negativní dopad na ohrožené cílové skupiny, které potřebují osobní kontakt s úřadem práce,“ dodal Kučera.