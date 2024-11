Rušení úřadů práce je hloupost, zní z radnic. Starostové chtějí protesty

Proti rušení se ostře vymezil starosta Slavičína a náměstek hejtmana Zlínského kraje Tomáš Chmela.

„S tímto návrhem ostře nesouhlasím, protože poškozuje již tak diskriminované periferní města a obce ve Zlínském kraji a jejich občany,“ je přesvědčený.

S ředitelkou zlínského krajského úřadu by se měl potkat tento týden. Bude u toho i hejtman Radim Holiš, jemuž se rušení poboček také nelíbí. Podle Chmely je ještě možné situaci zvrátit. Hodlá o tom do konce roku jednat i s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. A pokud neuspěje, chce zorganizovat před sídlem jeho resortu demonstraci.

„Je to tupé, hloupé, politické rozhodnutí,“ míní Chmela. „Ministerstvo nejedná v zájmu znevýhodněných občanů, kteří žijí v odlehlých oblastech. Nejde jen o politiku zaměstnanosti, ale i o zdravotně znevýhodněné, příspěvky na péči a další věci týkající se rodin,“ vypočítal.

Podle něho by se měli starostové spojit a bojovat za společnou věc. „Nelze donekonečna přimhuřovat oči nad tím, jak z venkova dělají bezprizorní místo, kde nic není,“ je přesvědčený Chmela.

Starostové se chtějí spojit

„Nebráním se spojení s dalšími starosty a společnému postupu. Jestli bude nějaká aktivita, třeba i petiční, tak se k ní připojíme, protože se služba od občanů stále vzdaluje,“ souhlasí starosta Karolinky Richard Holiš.

„Každý takový krok má smysl, souhlasím s tím,“ přidal se starosta Holešova Milan Fritz. Oba starostové ale současně moc nadějí na změnu případným protestním aktivitám nedávají.

Podle mluvčího Úřadu práce ČR Michala Kovaříka se budou pobočky rušit příští rok a většina starostů rozhodnutí o racionalizaci úřadu chápe. Stát chce uzavřít celkem 83 pracovišť, převážně v menších městech. Jejich zaměstnance propouštět nehodlá, mají se přesunout na jiná, klíčová pracoviště. V kraji jde o 53 lidí.

„Rušené pobočky patří mezi malá pracoviště, která nezajišťovala kompletní služby úřadu práce a bylo obtížné tam zajistit bezpečnost pro naše pracovníky,“ zmínil Kovařík. „Pro mnoho lidí bude nyní dokonce lepší, když budou moci své záležitosti vyřídit na jednom místě, tedy v obci, kam pravidelně dojíždějí, třeba do zaměstnání.“

Starostové v kraji argument o bezpečnosti odmítají, podle nich je pouze zástupný a státu jde hlavně o to, aby ušetřil.

„Vadí mi to, ale nejsem příznivec demonstrací. Stejně to nezvrátíme, stojíme nohama na zemi,“ míní starosta Bojkovic Petr Viceník.

„Zruší nám i služebnu policie?“

Přitom ve městě už dříve přišli o živnostenský i finanční úřad, teď u nich skončí úřad práce. „Nevíme, co bude dál, jestli třeba nezruší služebnu policie,“ poznamenal Viceník.

Se zástupci úřadu práce už se stejně jako Holiš a Fritz potkal, přičemž řešili i termín zrušení poboček. V Bojkovicích by to mělo být do tří měsíců, v Holešově do konce května, v Karolince v první polovině příštího roku.

V Rožnově mají dvě pobočky skončit ve druhé půlce příštího roku. Starosta Jan Kučera se setkal se zástupci úřadu práce, kterým řekl, že s tímto krokem nesouhlasí ze dvou důvodů.

Jednak se bude ve městě rozšiřovat fabrika Onsemi, která nebere tisíc nových lidí, čímž se zvýší i počet obyvatel Rožnova, navíc může být dojíždění do vzdálenějšího úřadu složité pro obyvatele okolních horských obcí.

V tomto duchu chce napsat dopis ministrovi Jurečkovi, jemuž mají psát také starostové tamního mikroregionu. K tomu, že se něco podaří změnit, je ale také spíše skeptický.

Prostory by úřadům mohly nabídnout radnice

„Mezitím zkusíme hledat inovativní řešení, kdy zvažujeme na jednom místě propojení služeb městského úřadu, Pošty Partner a služeb úřadu práce. Jde nám o službu pro obyvatele,“ nastínil Kučera.

„Pokud by se podařilo toto vše propojit, v Rožnově by vznikl prostor, kde by lidé mohli kromě poštovních služeb podat žádost o dávku od úřadu práce a vyřídit některé záležitosti, které jsou v kompetenci města,“ poznamenal Kovařík.

Jurečka dostane dopis také od Sdružení místních samospráv ČR, které se situací zabývá.

„Nesouhlasíme s tím, že se služby na venkově likvidují. Člověk, který je v tíživější sociální situaci, bude muset na úřad práce dojíždět místo toho, aby si hledal zaměstnání,“ řekla předsedkyně Sdružení Eliška Olšáková, která je i poslankyní a náměstkyní zlínského hejtmana.

Současně ale také ona tvrdí, že jsou kraje, kde rušení poboček starostům nevadí. Uvažuje o tom, že by řešením mohlo být, když by radnice nabídly své prostory úřadům práce za zvýhodněných podmínek.