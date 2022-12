Na hranicích je dva týdny klid. Kontroly kvůli uprchlíkům budou i v lednu

Žádného převaděče nedopadla ani o týden dříve. Česká republika obnovila kontroly kvůli migrantům přicházejícím do EU takzvanou západobalkánskou cestou v závěru září, od úterý 27. prosince chystá jejich zmírnění.

„Počet zajištěných migrantů je zase nula,“ řekl k bilanci v regionu za minulých sedm dní Jaroš. Totožná situace panovala i o týden dříve.

Od 29. září do pondělního rána zajistila policie ve Zlínském kraji 3254 uprchlíků. Vstup na území České republiky od začátku kontrol v regionu odepřela 750 běžencům, dalších 322 vrátila na Slovensko. Policisté v kraji od konce září zadrželi i 34 převaděčů. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytli zástupci policie.

Ve zvýšené míře začali běženci, především Syřané, do Zlínského kraje přicházet letos v květnu. Do 28. září jich policie v regionu evidovala přes 3150. Hranice se Slovenskem od září kontrolují stovky policistů, pomáhají jim celníci a vojáci. Hlídkují na 27 bývalých hraničních přechodech v ČR. Policie hlídá i takzvanou zelenou hranici. Ve Zlínském kraji kontroluje sedm silničních a dva železniční hraniční přechody.

Kontroly na českých hranicích se Slovenskem budou pokračovat nejméně do 25. ledna příštího roku, od úterý 27. prosince by však měly být už pouze namátkové. Hlídkujících policistů v okolí hranice tedy ubude. „Určitě budou počty nějakým způsobem snížené,“ řekl Jaroš.

Běžence zajištěné v regionu policisté převážejí do migračního centra v areálu policejní školy v Holešově na Kroměřížsku. Tam zjišťují jejich totožnost, berou jim otisky prstů a fotografují je. Následně policie migranty odváží do Hulína na Kroměřížsku, odkud běženci vlakem odjíždějí do jiné země, případně pokračují k vyřízení svého pobytu na území ČR. Pro migranty je ČR vesměs tranzitní zemí, směřují především do Německa.