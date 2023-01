Místo stanů mají už v Holešově pro 150 migrantů buňky. Jsou ale prázdné

Migrační point v areálu holešovské policejní školy, kterou zřizuje ministerstvo vnitra, vznikl v září. „V té době jsme zadržovali velké množství migrantů a bylo potřeba dělat identifikační úkony,“ popsal náměstek krajského policejního ředitele pro vnější službu Bohdan Varyš.

Centrum podle něj vzniklo proto, že se nedalo odhadnout, jak dlouho bude migrační vlna trvat. Původní stanové městečko vystavěl záchranný hasičský sbor. S blížící se zimou se však policisté rozhodli, že se podoba centra změní. Cílem bylo zlepšit komfort jak pro utečence, tak pro personál.

„Přicházela zima a migrační vlna se nezmenšovala. Bylo rozhodnuto, že se postaví městečko z kontejnerů, které budou odolné vůči větru, sněhu a dešti a budeme je schopni adekvátně vytápět,“ nastínil Varyš.

Komplex tvoří dvacet buněk, polovina z nich je určena pro migranty. Jsou to místnosti se stoly a židlemi. Zbytek slouží jako technické zázemí a skladovací prostory. Policisté tu mají vybavení pro fotografování, místnost s počítači napojenými na mezinárodní informační systémy a přístroj ke snímání otisků prstů.

„Místnosti, kde je technika, temperujeme na patnáct stupňů. Ostatní prostory udržujeme v teplotách nad nulou, ale chceme se chovat hospodárně, tak netopíme víc, než je nutné. V případě příjezdu migrantů jsme schopni vytopit místnosti velmi rychle díky přímotopům,“ popsal vedoucí odboru cizinecké policie ve Zlíně Libor Rožník.

Kapacita centra je v současné chvíli okolo 150 lidí, celkově tudy prošlo už 5 700 běženců. Nejčastěji ze Sýrie, výjimečně šlo ale například i o Afghánce, Maročany či Pákistánce.

Migranti se v zařízení nejčastěji nezdrželi ani přes noc. Po provedení potřebných úkonů je policisté převáželi na vlakové nádraží do Hulína, odkud nejčastěji pokračovali do Německa. Některé běžence, kteří nebyli syrské národnosti, policisté odevzdali k návratu do vlasti.

Migrační vlna se zastavila

Podle Rožníka se většina uprchlíků v migračním pointu chová slušně a s pokorou. „Jsou výjimky, kdy je někdo podrážděný a nechce spolupracovat, ale to je často dáno únavou, hladem či zraněním.“

Migranti zhusta přijíždějí bez výbavy, pouze s mobilním telefonem. Rodiny mívají často potřebné věci pro své děti. Základní hygienickou výbavu, jako třeba dětské pleny, jim tu poskytnou policisté.

Momentálně je však v migračním pointu prázdno. Od 9. prosince totiž policisté neregistrují na území Zlínského kraje záchyt žádného uprchlíka.

„Máme letitou zkušenost, že přes zimní období se migrační vlna zastaví či pozastaví. Lze se ale domnívat, že v případě oteplení se tito lidé budou opět snažit dostávat dál na západ,“ zmínil Varyš. „Centrum je momentálně v zakonzervovaném stavu, kdy tu probíhá jen běžná údržba. Pokud bychom dostali informace, že na hranicích došlo k většímu záchytu lidí, jsme schopni do dvou hodin uvést centrum do plného provozu,“ zdůraznil.

V centru v plném stavu pracuje osmnáct policistů, v případě potřeby sem mohou dorazit i specialisté z jiných krajů.

V Holešově vznikly proti migračnímu centru dvě petice a řada lidí dávala najevo, že s ním nesouhlasí. Podle starosty Rudolfa Seiferta se už rozjitřená atmosféra uklidnila. „Nyní úzce spolupracujeme s policií a musím konstatovat, že Holešované se s migranty vůbec nepotkávají,“ doplnil Seifert.