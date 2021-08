Zlín se zbavuje ostudy, okolí autobusového nádraží bude bez bezdomovců

Je ráno a za budovou zlínského autobusového nádraží je klid. Nesedí tady skupina bezdomovců jako obvykle. Důvody mohou být dva: častější kontroly městské policie a úpravy přilehlého parku, včetně oplocení betonového prostoru mezi parkem a budovou nábřeží. Tam často bezdomovci polehávali.

„Udělali jsme to, na čem jsme se dohodli. Zvedli jsme větve stromů, odstranili křoví a celý park provzdušnili,“ nastínil zlínský primátor Jiří Korec.

Město o tom jednalo s majitelem nádraží, firmou Z-Group miliardáře Zdeňka Zemka. Ta se po dohodě se Zlínským krajem zase pustila do úprav svého majetku. Výsledkem by mělo být to, že autobusové nádraží a jeho blízké okolí už nebudou ostudami Zlína. A budou bez bezdomovců. Což se aktuálně, zdá se, daří.

„Podmínky pro nepřizpůsobivé osoby se tady zhoršily, takže opatření mají efekt, jaký jsme chtěli. Ve finále se ale tito lidé přesunou jinam, takže jejich skupiny budou na různých místech města,“ uvědomuje si Korec.

A tak to skutečně je. Městská policie nádraží hlídá častěji než dříve. „Děláme tam velmi intenzivní kontroly, bezdomovci jsou ale v sousedním sadu Svobody. A když tam jen sedí, nepijí alkohol nebo neobtěžují občany žebráním, nemůžeme proti nim zakročit,“ přiblížil mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

„Pokud někdo nepřijde se systémovým řešením, budou se jen přesouvat z místa na místo,“ potvrdil.

Lákadlem jsou i podniky s levným alkoholem

Nicméně zájmem města je, aby lidé bez domova nebyli na autobusovém nádraží, kam budou od září zase přijíždět školáci z okolí. Ale pokud tam přijdou a nedopustí se přestupku, strážníci je vykázat nemůžou. Město jim chce ještě více znepříjemnit situaci tím, že zídku u východu z nádraží, kde rádi sedávali, upraví tak, aby už k odpočinku nesloužila.

„Na nádraží se bezdomovci určitě budou objevovat, jsou to svobodní lidé. Budeme ale kontrolovat, jestli se nedopouštějí protiprávního jednání,“ přislíbil Janík.

Je také možné, že se bude na podzim v parku u nádraží ještě kácet. Nedávno tam totiž při bouřce spadl strom a město chce udělat u těch stávajících tahové zkoušky a případné slabší kusy odstranit, aby neohrožovaly okolí.

Bezdomovci se k nádraží stahují zřejmě i proto, že jsou tam podniky s levným alkoholem. Majitel připustil, že by v budoucnu mohly být nahrazeny jinými.

Město by také bylo rádo, kdyby společnost Z-Group nádraží opravila výrazněji, než zatím zamýšlí. Ta to však odmítá s tím, že se zde chystá výstavba dopravního terminálu, který nahradí stávající autobusové i vlakové nádraží.

Nástupiště budou vypadat lépe

Hodlá tedy jen nahradit cihlové pásky, které tvoří fasádu dvou budov nádraží. Místo nich bude šedá omítka. Natřena budou velká kovová okna. Lépe by měla vypadat nástupiště s novými odpadkovými koši i zadní strana nádraží. Práce vyjdou na 1 až 1,5 milionu korun a všechny by mohly skončit ještě letos.

„Dokončili jsme výběrové řízení na dodavatele košů i na dodavatele opravy fasády. Chtěli bychom, aby oprava začala v září nebo v říjnu,“ nastínil mluvčí Z-Group Miroslav Slaný.

„Jinak samozřejmě došlo k realizaci drobných úprav a oprav, ke kterým není zapotřebí stavební firmy – umyly se stropy, nadhledy, které jsou na prvním nástupišti, opravily se držáky košů, natřeli jsme sloupy, ale hned druhý den byly znovu posprejované,“ upozornil.

Firma Z-Group se zavázala udělat úpravy ve smlouvě s krajem, který s ní vyjednával o platbách za vjezdy autobusů na nádraží. Na nich se dohodl a při té příležitosti vyjednal i úpravy nádraží.

„Podařilo se nám přitlačit je k tomu, aby bylo prostředí nádraží kulturní a čistší,“ dodal náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel.