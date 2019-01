Muže odsouzeného za únos pustili z vězení, policie obvinila jiné

Šnajdr byl společně s Ladislavem Faltýnkem odsouzen za únos mladé ženy, který se stal v lednu 2014. Podle tehdejšího obvinění se na únosu podíleli i další lidé, jejich vinu se ale nepodařilo dokázat či nebyli odhaleni (viz též Za únos dcery podnikatele soud potrestal dva muže, dva obžaloby zprostil).

Pachatelé chtěli po ženě, která je dcerou obchodníka s pohonnými hmotami odsouzeného za stamilionové daňové úniky, sto milionů korun. Unesenou propustili, když jim slíbila požadované peníze obstarat.

Únoscům hrozilo až patnáct let ve vězení, oba odsouzení vinu odmítli. Šnajdr byl odsouzen na deset let a Faltýnek na pět let.

Do výkonu trestu Šnajdr nastoupil na konci loňského dubna. Oba podali dovolání k Nejvyššímu soudu a požádali také o obnovu řízení.

Soudce zlínského krajského soudu Jiří Dufek potvrdil, že 9. ledna rozhodl v neveřejném řízení o přerušení výkonu trestu Šnajdra a 27. února se bude trestní senát zabývat návrhem na obnovu řízení. Důvody k rozhodnutí neuvedl.

Podle Šnajdrova advokáta Roberta Cholenského k tomu vedly nově zjištěné skutečnosti, podle kterých Šnajdr čin nespáchal a dopustil se ho někdo jiný.

Policie potvrdila, že v případu jsou vyšetřováni další lidé, kteří jsou stíháni na svobodě. Hrozí jim 8 až 15 let ve vězení. Obviněni jsou z loupeže, vydírání, omezování osobní svobody a z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Advokát poznamenal, že policie nyní stíhá „šest skutečných pachatelů“. Mezi obviněnými je podle něj i Faltýnek, který se rozhodl o únosu promluvit. K činu se měl doznat i další muž.

Obhájce kritizoval policisty i státní zástupce

Cholenský kritizuje práci policie a státních zástupců. Poukázal například na to, že k původnímu obvinění byly použity pachové stopy z automobilu. K únosu ale měl být podle nynějších policejních poznatků použit jiný vůz.

Cholenský obvinil policistu Jana Ovčáčka, který se podílel na vyšetřování, že se vyšetřování snažil zmanipulovat. Porušení právních předpisů podle advokáta umožnili státní zástupci Roman Kafka a Ivan Hrazdira, kteří na případ dohlíželi.

Kafka poznamenal, že záležitost dozoroval jen krátce v roce 2014 a ve věci obžalobu nepodával.

„S ohledem na obhajobu obviněných, kteří hovořili o podezření vůči bratrovi jednoho z policistů ze Zlína, byla věc z důvodu vyloučení všech pochybností postoupena krátce po zahájení trestního stíhání Policii ČR v Brně a zde se věc vyšetřovala,“ sdělil Kafka.

Případ poté dozoroval státní zástupce Hrazdira. „Teď se k tomu nemohu vyjadřovat, protože cokoliv bych řekl, mohlo by nějakým způsobem narušit to, co probíhá paralelně. Tedy vyšetřování podezřelých,“ řekl Hrazdira.

Zlínská policie uvedla, že případ prověřovala do sdělení obvinění. „Po zahájení trestního stíhání byla věc předána policejnímu orgánu jiného krajského ředitelství,“ uvedla Javorková. Zapojení jednotlivých policistů nechtěla komentovat.