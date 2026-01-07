Duchapřítomně reagovali na volání o pomoc. Policie ocenila zachránce uneseného hocha

Autor: ,
  15:18
Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček ocenil dvojici zachránců, kteří loni v prosinci významně přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Oba zaslechli hochovo volání o pomoc a okamžitě kontaktovali policii.
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních Halenkovic. (15. prosince 2025) | foto: Václav Janouš, MF DNES

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...
Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...
Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...
15 fotografií

„Díky jejich reakci mohli policisté cíleně zasáhnout a chlapci poskytnout potřebnou pomoc,“ uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.

Policie ocenila duchapřítomnost a rychlou reakci zachránců. „Na tomto případu lze podle ní vidět, že aktivní přístup veřejnosti často hraje klíčovou roli při záchraně lidských životů,“ dodala.

Chlapce přepadl u domu a násilím odvlekl. Byl hodný, nechápe rodina obviněného

Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje oběma poděkoval za odvahu, pohotovost a příkladnou občanskou odpovědnost. „Jejich jednání si zaslouží hluboký respekt. Ukázali, že všímavost a ochota pomoci mohou zachránit lidský život,“ uvedl Tkadleček při předávání ocenění, které se uskutečnilo před koncem loňského roku.

Muže, který podle kriminalistů chlapce unesl a následně věznil v chatce, poslal zlínský okresní soud 17. prosince loňského roku do vazby. Obával se, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, případně i trestnou činnost opakovat.

Obviněný z únosu chlapce jde do vazby, podle žalobce šlo dítěti o život

Pětadvacetiletého muže kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody. Hrozí mu 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Chlapec byl pohřešovaný od čtvrtka 11. prosince, kdy ráno nedorazil do školy ve Zlíně. V Halenkovicích a okolí po něm v dalších dnech pátraly stovky lidí. Policie v neděli 14. prosince poté, co hocha našla, uvedla, že byl unesen a vězněn v chatě v sousední Žlutavě.

17. prosince 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

Nové dálnice, stadiony i Velké kino. Kraj čeká v letošním roce plno novinek

Vítězný návrh proměny sadu Svobody v centru Zlína (prosinec 2023)

Nové dopravní či zdravotnické stavby, řada velkých kulturních a sportovních akcí i tradičních festivalů a také podzimní komunální volby. To všechno čeká Zlínský kraj v letošním roce. Redakce iDNES.cz...

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

Kdyby měl Zlín o deset tisíc lidí více, dýchalo by se nám lépe, říká jeho primátor

Premium
Zlínský primátor Jiří Korec

Jako hlavní úkol pro nový rok 2026 si zlínský primátor Jiří Korec spolu s kolegy z vládnoucí koalice určil výběr zhotovitele na dvě velké akce, které magistrát ve Zlíně chystá. Jednak je to...

Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Zlínský okresní soud jej...

Duchapřítomně reagovali na volání o pomoc. Policie ocenila zachránce uneseného hocha

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček ocenil dvojici zachránců, kteří loni v prosinci významně přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Oba zaslechli...

7. ledna 2026  15:18

Těžké úrazy při práci v lese. Muž zavalený traktorem nepřežil, další přišel o část nohy

Záchrana muže, který se zranil v lese u Slavičína na Zlínsku. Zraněním podlehl....

U Slavičína na Zlínsku v úterý odpoledne zemřel muž, kterého při práci v lese zavalil menší traktor. Stalo se to ani ne hodinu po té, co záchranáři vyjížděli k jinému těžkému pracovnímu úrazu, který...

7. ledna 2026  14:36

Z opravené sýpky v Rymicích bude kulturní centrum i sídlo obecního úřadu

Oprava barokní sýpky v Rymicích na Kroměřížsku se chýlí ke konci. (prosinec...

Před čtrnácti lety ji obec Rymice koupila od Zlínského kraje a předloni začala s její opravou. Historická sýpka, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se...

7. ledna 2026  12:52

V Rožnově a Uherském Brodě skončila pohotovost. Obyvatelé musejí jinam

Dětská pohotovostní služba v Baťově nemocnici ve Zlíně. (leden 2023)

V týdnu, o víkendech i svátcích našli lékaře mimo běžnou ordinační dobu v budově polikliniky. Teď musejí v případě akutního zhoršení zdraví sednout do auta a na pohotovost dojet do 19 kilometrů...

7. ledna 2026  9:19

Valašskému Meziříčí chybí v centru místa pro auta. Postaví tam parkovací dům

Návrh parkovacího domu pro Valašské Meziříčí zpracovala společnost uznávaného...

Parkovací dům s kapacitou až 189 míst by mohl vyrůst na místě současného parkoviště na ulici Poláškova ve Valašském Meziříčí. Radnice proto oslovila architekta Zdeňka Fránka, který je autorem studií...

6. ledna 2026  16:19

Maminky mají nárok na tři návštěvy porodní asistentky, platí to pojišťovna

Porodní asistentky ve Zlínském kraji dojíždějí za ženami v šestinedělí přímo...

Každá maminka má od nového roku nárok na tři návštěvy porodní asistentky v domácím prostředí. Uhradí je pojišťovna. Pro novopečené maminky je to velký posun. Dosud totiž platilo, že domluvit si...

6. ledna 2026  11:50

Proti jednosměrce na zlínských Nivách vznikla petice. Lidé budou hlasovat

Ulice Pod Nivami, kde chce zlínský magistrát zavést jednosměrný provoz kvůli...

Obyvatelé Vršavy, Niv a okolních ulic ve Zlíně obdrží během ledna dotazníky. V nich vyjádří svůj názor na zavedení jednosměrky v ulicích Dr. Kolaříka, Pod Nivami a Vršavská ve směru od centra města....

6. ledna 2026  8:08

Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...

Pokuta až do výše 50 tisíc korun hrozí mužům ve věku 19, 20 a 21 let, kteří mezi svátky zapálili slaměný betlém na kroměřížském Velkém náměstí v Kroměříži. Požár zaznamenal kamerový systém i všímavý...

5. ledna 2026  15:52

Zloděj vykrádal šatny stadionů. Chytil ho policista, ani si nestihl sundat brusle

Muž, který vykrádal šatny sportovců, chytil policista na bruslích

Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav....

5. ledna 2026  13:36

Čtyřtisícový Uherský Ostroh zůstal bez pitné vody. Kvůli mrazu nebyly ani cisterny

Zámek v Uherském Ostrohu. (září 2024)

Všechny školy v Uherském Ostrohu na Uherskohradišťsku zůstaly v pondělí zavřené. Celé město bylo dva dny bez dodávek pitné vody kvůli havárii na vodovodním přivaděči. V dnešním mrazivém počasí nebylo...

5. ledna 2026  9:46,  aktualizováno  13:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pořád jsme v realitě. Hoftych o ambicích Zlína, přestupech i trapné díře na stadionu

Pavel Hoftych

Během vánočních svátků si na pár dnů odskočil na lyže do Itálie, jinak byl sportovní ředitel fotbalistů Zlína Pavel Hoftych v pravidelném kontaktu s majitelem klubem Zdeňkem Červenkou, jeho...

5. ledna 2026  10:44

Vražda ve Zlíně. Muž jediným bodnutím zabil svoji spolubydlící, k činu se přiznal

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se stala první letošní vražda. Muž podle policistů nožem zabil ženu, se kterou bydlel. K činu se doznal, v případě odsouzení mu hrozí až 20 let vězení. Zlínský okresní soud jej...

5. ledna 2026  8:35,  aktualizováno  8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.