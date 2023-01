Obrazy Zlína ozdobí Senát, výtvarníci jsou studenti kolem sedmdesátky

Jedním z nich je výtvarné umění, na které si až v seniorském věku našli čas. Teď svých padesát obrazů baťovského Zlína představí v Praze v budově Senátu.

„Když jsem věděla, že budu odcházet do důchodu, tak jsem si dala plány, které bych mohla v životě ještě stihnout. Chtěla jsem se naučit angličtinu, protože jsem vystudovaná němčinářka, a také se věnovat kultuře, protože celé dětství jsem prožila se sportem, se zlínskou házenou, které se věnuji coby trenérka stále,“ shrnula bývalá učitelka Marta Slavíková. „Tak jsem se podívala, co nabízí univerzita, našla jsem kurz malby a už jsem tady devět let. Pořád mne to naplňuje,“ doplnila.

Je jednou z více než 60 studentů, kteří na Univerzitě Tomáše Bati tyto hodiny navštěvují. Na začátku se zabývají anatomií a učí se kreslit oko, nos, nohy, později se vrhnou na portréty, zátiší, učí se stínovat, tvořit perspektivu nebo hloubku v prostoru. Řada z nich zůstává i poté, co úspěšně ukončí dvouletý semestr.

„Pracovala jsem v ekonomickém oboru a na malování a jiné výtvarné techniky, které mne bavily, jsem neměla čas. Jsem ráda, že teď jsem se k tomu mohla vrátit,“ vysvětlila Hana Škrášková.

Tématu baťovského Zlína se studenti začali věnovat ještě před vypuknutím pandemie covidu.

„Vyšli do plenéru, udělali skici tužkou na papír, pak přišli do ateliéru a překreslovali vše na plátno. Každý si vybral, co ho nejvíc zaujalo, někteří také vzpomínali na místa, která už ve Zlíně nejsou. Myslím, že nepřeháním, když řeknu, že jsou to opravdu krásné olejomalby. Jsem na ně moc hrdá. Že budeme vystavovat v Praze, je pro mne i pro studenty velká pocta,“ přiblížila lektorka Zuzana Oharek Bahulová.

Úspěšná výtvarnice a designérka, která se při studiu věnovala animované tvorbě a získala řadu prestižních ocenění, vytvořila také kolekci dresů pro sportovní týmy na čtyřech ročnících olympijských her i pro mezinárodní veslařskou federaci. Navrhuje také pro veslaře Olafa Tufteho nebo pro maďarský a slovenský národní tým. Malbu a kresbu na univerzitě třetího věku (U3V) učí devět let.

Jsou to nároční studenti, říká lektorka

Na výstavě v Praze uvidí návštěvníci od 31. ledna do 13. února například Kolektivní dům, Morýsovy domy, univerzitní rektorát, výhled na Baťův mrakodrap, park Komenského nebo třeba Baťův památník. V březnu budou obrazy vystavené v 21. budově ve Zlíně.

„Líbila se mi typická architektura a perspektiva balkonů, ale zpočátku jsem neodhadla, jak to bude náročné. Je potřeba technické vidění, to jsem trochu podceňovala a nefungovalo to. Musela jsem se často na dům dívat a pomohla jsem si i fotkami,“ přiblížila Škrášková.

„Byla jsem docela přísná, aby kompozice byly dobře zvolené, protože pak i obraz dopadne dobře. Pro mne jako pedagoga jsou to nároční studenti, protože ode mne vyžadují, abych byla neustále připravená. I proto jsou ta díla tak zdařilá, protože nás to všechny opravdu hodně baví,“ poukázala Bahulová.

U3V ve Zlíně nabízí přednášky na různá témata jako například dějiny, umění, fyzika, astronomie, textil a odívání, zdraví a psychika, potraviny, zeměpis nebo baťovská historie. Posluchači mohou navštěvovat výtvarné i fotografické kurzy. Nechybí ani angličtina, práce s počítači a pohybové aktivity. V současné době navštěvuje U3V přes sedm set posluchačů.