„Jsem rád, že univerzita rozšiřuje spolupráci s firmami a podniky. Věřím, že u nás je řada talentovaných studentů i mladých pracovníků v oblasti AI, zpracování signálu nebo elektromagnetické kompatibility signálu. Právě tam míří tato spolupráce,“ naznačil rektor UTB Milan Adámek.
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Jedním z témat výzkumu bude takzvané kompromitující vyzařování, což je neúmyslné únikové „vlnění“, které se týká každého zařízení připojeného ke zdroji energie. Špioni nebo hackeři se správným vybavením pak dokážou tyto vlny zachytit na dálku, například přes zeď nebo z dodávky zaparkované před domem. A kompletně z nich umí zrekonstruovat, co daný člověk dělá.
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„Můžeme si to představit jako mobilní telefon, ve kterém probíhá komunikace, ať už je připojený k internetu nebo k mobilní síti. Informace se šíří elektromagnetickými vlnami, a ty je možné zachytit,“ vysvětlil děkan FAI Jiří Vojtěšek.
„Celkem snadno se dají na internetu najít návody a zařízení, které dovedou toto záření odchytit a rekonstruovat. Společně se budeme věnovat tomu, jak zařízení chránit, aby tyto informace nebylo možné přečíst,“ dodal s tím, že v dnešní době, kdy nedaleko zuří válka, je to velmi důležité.
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VTÚ je státní podnik zřízený Ministerstvem obrany ČR. Specializuje se na aplikovaný výzkum, vývoj, zkušebnictví, modernizaci a servisní podporu v oblastech pozemních sil, letectva, protivzdušné obrany, výzbroje, munice, výbušnin a moderních komunikačních či kybernetických systémů. Zlínská univerzita je třetí vysokou školou, se kterou uzavřel smlouvu o spolupráci.
„Naším společným cílem je přenést nové poznatky do konkrétních řešení pro ochranu citlivých informací a posílení obranyschopnosti České republiky,“ uvedl ředitel VTÚ Jiří Kašpárek.
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Na FAI funguje Ústav bezpečnostního inženýrství a Ústav elektroniky a měření, kde se komplexní bezpečnosti věnují ve výuce i aplikovaném výzkumu.
„Jedním z hlavních pilířů našeho partnerství je rozvoj talentovaných studentů a studentek. Tím, že je zapojíme do společných vývojových týmů a necháme studující pracovat na reálných výzkumných úkolech, jim umožníme zásadním způsobem zvýšit jejich odbornou i vědeckou kvalifikaci a výbornou uplatnitelnost na trhu práce,“ poukázal Vojtěšek.
Spolupráce by měla trvat do konce roku 2030.