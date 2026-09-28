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Špioni a hackeři. Vědci se zaměří na kybernetickou bezpečnost a odposlechy

Jana Fuksová
  9:33
Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bti ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bti ve Zlíně | foto: UTB Zlín

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...
Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...
Jiří Vojtěšek (vlevo) a Jan Bureš ze zlínské Univerzity T. Bati (únor 2022)
Více než 120 dětských a studentských týmů se zapojilo do každoroční populární...
5 fotografií
Fakulta aplikované informatiky (FAI) zlínské univerzity bude spolupracovat s Vojenským technickým ústavem (VTÚ). Společně se zaměří na kybernetickou bezpečnost a pokročilou ochranu proti odposlechům.

„Jsem rád, že univerzita rozšiřuje spolupráci s firmami a podniky. Věřím, že u nás je řada talentovaných studentů i mladých pracovníků v oblasti AI, zpracování signálu nebo elektromagnetické kompatibility signálu. Právě tam míří tato spolupráce,“ naznačil rektor UTB Milan Adámek.

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Jedním z témat výzkumu bude takzvané kompromitující vyzařování, což je neúmyslné únikové „vlnění“, které se týká každého zařízení připojeného ke zdroji energie. Špioni nebo hackeři se správným vybavením pak dokážou tyto vlny zachytit na dálku, například přes zeď nebo z dodávky zaparkované před domem. A kompletně z nich umí zrekonstruovat, co daný člověk dělá.

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„Můžeme si to představit jako mobilní telefon, ve kterém probíhá komunikace, ať už je připojený k internetu nebo k mobilní síti. Informace se šíří elektromagnetickými vlnami, a ty je možné zachytit,“ vysvětlil děkan FAI Jiří Vojtěšek.

„Celkem snadno se dají na internetu najít návody a zařízení, které dovedou toto záření odchytit a rekonstruovat. Společně se budeme věnovat tomu, jak zařízení chránit, aby tyto informace nebylo možné přečíst,“ dodal s tím, že v dnešní době, kdy nedaleko zuří válka, je to velmi důležité.

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bti ve Zlíně
Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat ve výrobě. (leden 2026)
Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat ve výrobě. Na snímku je ředitel firmy Jiří Pálka (leden 2026)
Jiří Vojtěšek (vlevo) a Jan Bureš ze zlínské Univerzity T. Bati (únor 2022)
5 fotografií

Jak zlepšit obranu Česka

VTÚ je státní podnik zřízený Ministerstvem obrany ČR. Specializuje se na aplikovaný výzkum, vývoj, zkušebnictví, modernizaci a servisní podporu v oblastech pozemních sil, letectva, protivzdušné obrany, výzbroje, munice, výbušnin a moderních komunikačních či kybernetických systémů. Zlínská univerzita je třetí vysokou školou, se kterou uzavřel smlouvu o spolupráci.

„Naším společným cílem je přenést nové poznatky do konkrétních řešení pro ochranu citlivých informací a posílení obranyschopnosti České republiky,“ uvedl ředitel VTÚ Jiří Kašpárek.

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Na FAI funguje Ústav bezpečnostního inženýrství a Ústav elektroniky a měření, kde se komplexní bezpečnosti věnují ve výuce i aplikovaném výzkumu.

„Jedním z hlavních pilířů našeho partnerství je rozvoj talentovaných studentů a studentek. Tím, že je zapojíme do společných vývojových týmů a necháme studující pracovat na reálných výzkumných úkolech, jim umožníme zásadním způsobem zvýšit jejich odbornou i vědeckou kvalifikaci a výbornou uplatnitelnost na trhu práce,“ poukázal Vojtěšek.

Spolupráce by měla trvat do konce roku 2030.

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Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bti ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky (FAI) zlínské univerzity bude spolupracovat s Vojenským technickým ústavem (VTÚ). Společně se zaměří na kybernetickou bezpečnost a pokročilou ochranu proti odposlechům.

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