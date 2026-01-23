Studenti zlínské univerzity vydali knihu o finanční gramotnosti pro mladé

Říká se, že nejlepší nápady vznikají v hospodě. Autoři projektu Neboj se peněz i stejnojmenné knihy Andrea Ladnerová a Tomáš Skála, studenti zlínské Fakulty managementu a ekonomiky, jsou toho příkladem.

„Nápad vznikl, když jsme se potkali v hospodě u piva a jako správní studenti ekonomiky při tom hráli deskovou hru Monopoly. Řekli jsme si, že bychom chtěli zlepšit to, co nám hodně chybělo na střední škole. Téma finanční gramotnosti,“ vysvětlila Ladnerová.

A tak připravili workshop pro studenty, který si poprvé vyzkoušeli na gymnáziu v Ostravě-Zábřehu. Odezva mezi studenty i pedagogy byla velmi příznivá, proto se vydali i do dalších organizací – od dětských domovů až po vysoké školy ve všech moravských krajích.

„Snažíme se mít co největší škálu aktivit. Jsou to workshopy, online komunikace na sociálních sítích a nově je to i kniha, která je dostupná na našem webu,“ doplnil Skála.

Slavnostní křest publikace se uskuteční 29. ledna ve vile Tomáše Bati ve Zlíně. „Knížka vznikla jako odpověď na to, že nás střední školy nedostatečně připravují na finanční budoucnost,“ upozornil Skála.

Publikace je určena především pro středoškoláky, ale hodit se může každému. „Když jsme ji dávali přečíst mladším kamarádům, nebo třináctiletým, stejně jako třeba pětadvacetiletým vysokoškolákům, každý říkal, že si tam něco našel,“ tlumočil. „Vsadil bych se, že i spousta dospělých nezná třeba třetinu věcí, o kterých píšeme.“

Je to vůbec první publikace o finanční gramotnosti určená přímo pro mladé, která kdy v Česku vznikla. Je psána stručnou a praktickou formou, aby ji pochopil úplně každý. Je v ní také spousta obrázků a infografiky.

„Jsem na naše studenty vážně hrdý,“ ocenil děkan fakulty Michal Pilík. „Kniha srozumitelně a bez zbytečných složitostí pomáhá mladým zorientovat se ve světě financí, což má dlouhodobý praktický přesah. Unikátní je hlavně v tom, že je psána přímo mladými a pro mladé.“

Příprava nebyla vůbec jednoduchá. Kromě analýzy různých podkladů udělali autoři také průzkum mezi necelou pětistovkou studentů, aby zjistili, jak středoškoláci přemýšlejí o penězích, odkud získávají informace o financích a co jim ve škole nejvíc chybí.

Konkrétní příběhy mladých lidí

„Je tam také spousta příběhů od konkrétních mladých lidí, našich kamarádů nebo známých z celého Česka,“ uvedla Ladnerová. „Těch pozitivních i varovných. Aby se čtenáři poučili a neudělali třeba tu stejnou chybu.“

První kapitola se věnuje příjmům, tedy tomu, jak peníze získat. Druhá je o tom, jak s penězi nakládat, obsahuje praktické tipy, jak s penězi hospodařit, jak utrácet smysluplně a jak si to hlídat pomocí mobilních aplikací.

„Zaměřujeme se na impulzivní nákupy i finanční rezervu. Když si tyto věci člověk jednou osvojí, tak už mu zůstanou,“ zdůraznil Skála.

Třetí kapitola se zabývá úvěry, jestli jsou dobré nebo špatné a jak jich využít ve svůj prospěch. „Nejrozsáhlejší čtvrtá kapitola je na téma investování, po kterém jsou všichni v současnosti hodně hladoví. Dozvíte se, jak začít investovat třeba už v osmnácti letech, ale nechybí ani varování před investičními podvody,“ doplnil.

Poslední kapitola ukazuje v základních obrysech a jednoduše, jak funguje ekonomický svět kolem nás, aby mladí chápali, o čem se baví politici nebo co se píše v novinách.

Plánují i deskovou hru

Na knížce autoři nechtějí vydělat, jejich cílem je zvýšit finanční povědomí mladých lidí. „Proto se snažíme, aby se dostala k co největšímu počtu lidí. Studenti středních škol ji mohou získat zdarma v elektronické verzi. Tištěnou verzi se zase snažíme dostat do co nejvíce škol i dětských domovů,“ podotkl Skála.

Tvůrci mají i velké ambice do budoucna. Chtějí získat kvalitní lektory a workshopy rozšířit do celé republiky. Další plánovanou aktivitou je rozjezd vzdělávacího webu pro pedagogy. Třešničkou na dortu by pak měl být vznik deskové hry Nebojte se peněz.

