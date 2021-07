Univerzitní studenti ve Zlíně zaplnili laboratoře i v létě, chyběly jim

„Když jsme v průběhu letního semestru zjistili, že nás asi nečeká žádné rozvolnění a umožnění prezenční výuky, tak jsme přemýšleli, jak studentům umožnit alespoň částečně se dotknout přístrojů a zařízení, aby si osvojili nějaké dovednosti,“ uvedla proděkanka pro pedagogickou činnost magisterského studia Simona Mrkvičková.

„Jejich zájem nás velmi překvapil, protože přece jen jsou zde dobrovolně ve svém volném čase,“ podotkla.



K dobrovolným laboratořím, které jsou přístupné od poloviny června téměř do poloviny července, se přihlásilo více než 300 studentů, tedy zhruba třetina. Všichni dostali možnost vyzkoušet si v praxi to, co si teoreticky osvojili během distanční výuky.

Na dva, tři nebo i čtyři dny mají k dispozici laboratoře pro 23 předmětů napříč jednotlivými ročníky. Věnovat se mohou například analýze kosmetických surovin, gumárenským technologiím, technologiím výroby potravin nebo mikrobiologii.

„Máme už sice po zkouškovém období, ale jsem vděčná, že jsem mohla přijít. Je to velká výhoda, protože celý semestr jsme se do laboratoří nedostali a moc nám to vzhledem ke studiu chemie chybělo,“ svěřila se studentka prvního ročníku oboru biomateriály a kosmetika Simona Priebojová. „Chyběl nám kontakt se sklem i s chemikáliemi,“ dodala.

„Nás to hlavně baví. Můžeme tady být dva dny, což sice není moc, ale je to určitě lepší než nic,“ konstatovala studentka druhého ročníku Sabina Botková. „Když jsem se o té možnosti dozvěděla, tak jsem vůbec neváhala,“ zmínila.



Dobrovolně kvůli laboratořím chodí do práce i pedagogové, kteří by už v tomto období pobírali dovolenou. „Nijak studenty nehoníme, víme, že není lehká doba a že výuka laboratoří nejde dělat online,“ poukázal vedoucí dobrovolné laboratoře Michal Kovář. „Podstatné je, aby si teď ozkoušeli v praxi to, co se teoreticky už naučili,“ doplnil.



O mimořádnou nabídku fakulty měli zájem studenti různých ročníků. I ti, kteří měli státní zkoušky. „Po absolvování získají účastníci certifikát, díky kterému mohou u potenciálních zaměstnavatelů prokázat, že i v době koronaviru navštěvovali prezenčně laboratoře, což jim ve finále může dát jistou výhodu na trhu práce,“ upozornil proděkan pro pedagogickou činnost bakalářského studia fakulty technologické Martin Bednařík.

Tato dobrovolná praxe není jedinou aktivitou technologické fakulty. V červnu se na ní uskutečnil například den otevřených dveří pro zájemce o studium procesního inženýrství, na září pak akademici připravují oblíbenou Noc vědců, která má za cíl popularizovat vědu mezi širokou veřejností.