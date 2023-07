Rabování obchodů, nefunkční benzinky. Blackout přiblíží nová úniková hra

To stále mnoho lidí neví. Přitom blackout dnes hrozí více než kdy dříve. „Lidé si například často myslí, že se při blackoutu jen vypne elektrická energie, tudíž nebudeme svítit a nebudeme se dívat na televizi,“ podotkla Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en, do níž Teplárna Zlín patří.

„Pokud se ale dodávky elektřiny nepodaří včas obnovit, nastupuje poměrně brzy chaos,“ upozornila Maříková.

„Stovky lidí by uvízly ve výtazích, nefungovaly by semafory, v obchodech by nebylo čím zaplatit, protože mimo provoz by byly terminály i bankomaty. Službu by postupně vypověděly i mobilní telefony a nebylo by možné jednoduše přivolat pomoc v případě nehody nebo požáru,“ dodala.

Lidem by se v ledničkách zkazily potraviny a nejpozději do 32 hodin po výpadku elektřiny by došlo také k přerušení dodávek pitné vody. Nefungovaly by ani čerpací stanice.

„Lidé by nakoupili pohonné hmoty jenom tam, kde by měli agregát. O tom, kdo by si přednostně načerpal, by rozhodoval krizový štáb, starosta či primátor,“ zmínila Maříková. „Jakmile by situace trvala více dní, došlo by k rabování obchodů,“ zdůraznila.

Člověk si teprve v takové chvíli uvědomí, jak je na elektrické energii závislý. Bez ní by neměl ani informace. A pokud by si chtěl poslechnout zprávy, měl by využít rádio v autě a pustit si ho v celou hodinu. „Lidé by také měli mít doma základní potraviny, finanční hotovost, svíčky, balíček pro blackout,“ vzkázala Maříková.

V balíčku má být mimo jiné příruční vařič. Obyvatelé by rovněž měli vědět, jaké potraviny jsou energeticky více či méně náročné na přípravu. Tato opatření jsou pouhá teorie, neznamená to však, že by k nim člověk nebyl okolnostmi donucen přistoupit.

„Zdejší energetika po desetiletí spoléhala na řiditelné zdroje, typicky uhelné, plynové, jaderné nebo vodní elektrárny. Ale jejich podíl se v poslední době snižuje, a naopak roste role obnovitelných zdrojů – především solárních a větrných elektráren,“ nastínila mluvčí.

„Ty jsou však ze své podstaty neřiditelné a jejich výkon se odvíjí od místního počasí. Navíc bohužel dodávají nejvíce elektřiny v době, kdy je po ní nejmenší poptávka. Proto se provoz energetické soustavy stává zranitelnější a riziko výpadků roste,“ upozornila.

Poučení je v rámci únikové hry děláno zábavnou formou. Nastaveny jsou dvě úrovně hry: pro děti a pro dospělé. Na začátku si hráč stáhne do mobilu aplikaci, která ho hrou provede. Na stanovištích ve městě bude řešit vědomostní úkoly, a pokud uspěje, dostane se ve hře dál.

„Jsou tam takové nápovědy, že by to měl zvládnout každý dospělý člověk,“ věří Maříková.

Účastníci dopředu trasu městem neznají. Vědí jen, že cíl bude na vrátnici teplárny v baťovském areálu. Tam po vygenerování kódu rozsvítí model elektrárny Chvaletice, což bude symbolický akt toho, že se jim blackout podařilo překonat.

Hra by měla být ve Zlíně dostupná kromě července i minimálně na týden v srpnu. Ve chvíli, kdy ji teplárna spustí, objeví se na jejím webu a sociálních sítích QR kód.