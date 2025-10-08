Umělá inteligence je skvělý učitel. Kdo ji ignoruje, ztratí krok, říká expert

Umělá inteligence už není jen vzdálenou vizí budoucnosti. Dnes ovlivňuje vzdělávání, práci i každodenní život. „AI samozřejmě nemůže být bezchybná, stejně jako člověk, ale neskutečně rychle se zdokonaluje. Dnes je na úrovni vysokoškolského pedagoga,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Jan Vlk, zakladatel neziskové organizace Zlin.AI.

Jan Vlk je uznávaným odborníkem na umělou inteligenci a ředitelem společnosti Zlín.AI. (srpen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Jejím cílem je pomáhat školám, firmám i veřejnosti zorientovat se v novém světě, kde se umělá inteligence stává stejně přirozeným nástrojem jako kdysi osobní počítač.

„Povědomí o umělé inteligenci je dnes poměrně vysoké, protože o ní slyšíte téměř každý den a na každém rohu,“ říká zakladatel spolku Jan Vlk. „Dokonce i naše starší generace začínají využívat konverzace s ChatGPT, právě proto, jak snadné je ji používat. Stačí to ukázat rodičům a hned je polapíte. Samozřejmě ne všechny, někteří nejsou technologiím nakloněni obecně,“ popisuje.

Jak je na tom Zlín a potažmo celý kraj, kde působíte?
Řeknu to napřímo: v oblasti odborné AI je v našem kraji podpora naprosto nedostatečná. Státní instituce jsou obecně příliš pomalé a neumí pružně reagovat na vývoj a potřeby trhu. I proto jsme začátkem roku založili Zlin.AI. Fungujeme na základě členských příspěvků, bez pomoci veřejného financování, na rozdíl od jiných regionů, kde podobné aktivity podporují i veřejné rozpočty.

Velkým tématem je oblast školství. Daří se v ní umělou inteligenci používat?
Stále je to na začátku. Největší zásluhu v jejím zavádění do škol má paradoxně také nezisková organizace AI dětem, která začala se vzděláváním učitelů a stojí za vzdělávacím programem pro základní a střední školy. Jinak je přístup škol velmi individuální, záleží na vedení i na jednotlivých učitelích.

Jak aktuálně přistupují žáci a studenti k umělé inteligenci?
Je to vlastně skvělý učitel. Má dokonalou trpělivost, nespěchá, není nervózní, látku vysvětlí mnoha způsoby. V tomto směru jsou studenti dál než jejich učitelé. Vnímáme nutnost o tom vést odbornou diskusi, proto bychom rádi iniciovali vznik regionální pracovní skupiny, která propojí základní a střední školy i univerzitu.

Jak to změní výuku na školách? Už dnes některé školy ruší bakalářské práce, protože je mnohdy dokázala napsat AI, a nahrazují je projekty.
Změnit systém nelze ze dne na den. A ano, dnes nepoznáte, zda práci napsal student, nebo umělá inteligence. To je fakt a tomu se musíme přizpůsobit. Bude to vyžadovat změnu paradigmatu a ovlivní to celý vzdělávací systém. Do budoucna se bude více hodnotit, co má člověk skutečně v hlavě, než co dokáže napsat na papír. Já osobně jsem například svému synovi připravil AI model, který simuloval zkoušejícího učitele bez technologických znalostí, jen uživatelsky.

Ředitelé škol přitom zdůrazňují, že žáci by se měli učit, že umělá inteligence není vždy stoprocentně pravdivá, ale spíše další zdroj, který je třeba ověřit.
Pro žáky je to nový a daleko rychlejší způsob, jak konzumovat informace a pracovat s nimi. AI samozřejmě nemůže být bezchybná, stejně jako člověk, ale neskutečně rychle se zdokonaluje. Dnes je na úrovni vysokoškolského pedagoga. Navíc nyní je naprostým standardem, že vám při odpovědi svá tvrzení doloží z konkrétních zdrojů, ze kterých čerpá, a můžete do nich nahlédnout.

Nemění se tak klíč k tomu, jak přistupovat ke vzdělávání?
Měli bychom se inspirovat v zahraničí, kde se děti učí s AI intuitivně pracovat přímo ve škole. Třeba v Číně se to tak děje už několik let. Umím si představit, že vznikne nový předmět nazvaný práce s AI určený pro žáky druhého stupně základních školy. Jenže jsme bohužel konzervativní a než do tříd přijde nová generace učitelů, která už umělou inteligenci bude běžně využívat, potrvá to.

Vím o případech, kdy učitelé mohou díky AI nastavovat různě těžké úkoly pro žáky v hodině podle toho, jak moc jim daný předmět jde. Jak to pedagogům pomáhá?
Pokud ji učitelé uchopí správně, stává se z nástrojů AI obrovský pomocník. Aktuální výzkumy uvádějí, že pedagogům ušetří až šest hodin týdně. Znám spoustu učitelů, kteří si bez ní už práci neumí představit. Přípravy na výuku, škálování úkolů pro různé úrovně žáků, generování testů, prezentací, až po vlastní vzdělávání. Navíc firmy jako Microsoft či Google vyvíjejí aplikace pro vzdělávání a učitelé z toho těží.

Jak se k umělé inteligenci staví firmy?
Dobře si uvědomují, že nemohou umělou inteligenci přehlížet. Jde o konkurenceschopnost a přežití. Je to ale dlouhodobý proces, nevyřeší to jedna aplikace nebo použití GPT. Je to stále nová technologie, mnohdy i s nejistým výsledkem, takže je nutné být obezřetný, ale zároveň je nutné aktivně hledat způsoby, jak s tím pracovat. Brzy to bude mít dopad i na pracovní trh, což se projevuje už dnes.

Dá se čekat velký zásah, ne?
Nedávný článek v New York Times popisoval, že čerství absolventi informatiky mají problém najít práci, protože AI nahrazuje juniorní pozice. Pokud umělá inteligence dokáže nahradit práci programátorů, co teprve další profese – účetní, administrativa, marketing, grafika, textaři, plánovači a další? Neposlouchá se to dobře, ale už dnes se i u nás začínají projevovat první změny. Uvedu malý příklad: ještě nedávno pracovalo v jednom nejmenovaném e-shopu padesát zaměstnanců, kteří vytvářeli popisy produktů. Dnes to zvládne pět lidí, kteří jen administrují vytvořený obsah, a kvalita je skvělá.

Nebylo to tak s každou technologickou revolucí?
Vzpomeňme na nástup osobních počítačů. Velmi dobře si na tu dobu a obavy mých rodičů pamatuji. Existovala obava, že budou dělat všechno za nás a kvůli tomu bude velká nezaměstnanost. Ale stal se pravý opak, z počítače se stal pracovní nástroj, který vše zefektivnil. Umělá inteligence je další významný pokrok lidstva, ale daleko pokročilejší. A pokrok je nezastavitelný.

Jsou oblasti, kde by se AI z etických důvodů neměla používat vůbec?
Určitě ano. Rozumná míra regulace je vhodná a rozumná. Evropské nařízení AI Act je prvním komplexním právním rámcem na světě, který stanovuje pravidla například pro finance, pojišťovnictví a ochranu osobních údajů. Sporné jsou však některé oblasti, jako je využití AI pro vojenské účely. Na Ukrajině dnes vidíme, jak zásadně umělá inteligence mění podobu boje. Je jisté, že příští války budou určovat technologie, drony a roboti.

Umělá inteligence (AI) již dnes vyvíjí sama sebe a schyluje se ke vzniku všeobecné umělé inteligence (AGI). Nejen já si kladu otázku, jak to všechno dopadne a jaká jsou rizika.
Upřímně řečeno, soutěž o AGI příliš nechápu a právě tam spatřuji největší rizika. V současnosti se reálně naplňují scénáře ze sci-fi románů. Kdo by před dvaceti lety řekl, že budeme mít samořídící auta, budeme plynně komunikovat s AI nebo že po ulicích budou chodit roboti? A je to tady. Mimochodem, to je další velké téma, které nás bude v blízké budoucnosti zaměstnávat a za tento rozvoj může právě umělá inteligence. Čeká nás budoucnost, která může lidstvu pomoci, ale taky může být jeho zkázou.

