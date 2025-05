Výstava botiček ukazuje osudy ukrajinských dětí prchajících před válkou

Měly jen několik minut na to, aby si sbalily to nejnutnější a opustily své domovy. Výstava Cesta / Stopy příběhů ve zlínském muzeu přibližuje prostřednictvím 26 párů autentických botiček a úryvků...

Chystáte se letos na kolo do Beskyd? Využijte cyklobusy, které i v roce 2025 vyjíždějí z několika moravských měst. Pohodlně vás i s kolem dovezou do horských oblastí, odkud můžete vyrazit na túru...

Silničáři po delší době zaznamenali úspěch ve sporech s ekologickými aktivisty ohledně dálnice D49. Ta je zatím otevřená pouze v úseku mezi Hulínem a Holešovem, část do Fryštáku zůstává zavřená. Krok...

Od zimy pomáhal fotbalistům Zlína jako externí poradce, od nové sezony bude Pavel Hoftych sportovním manažerem staronového účastníka Chance ligy na plný úvazek. Do klubu se jeho bývalý hráč i trenér...

Zbylí deváťáci jdou do druhého kola přijímaček. Volno je i na gymnáziích

Zbylí deváťáci se hlásí do druhého kola přijímacího řízení na střední školy. Do prvního ročníku čtyřletého studia berou do dvou tříd šedesát žáků a 44 z nich už na gymnáziu ve Valašských Kloboukách...