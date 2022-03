I dobrovolník musí někdy odpočívat, proto se v kraji hledají stále další

Mladá maminka Maria, která je nyní na mateřské dovolené, žije osm let v malé vesnici Křekov u Valašských Klobouků, a když v souvislosti s válkou na Ukrajině začaly do země proudit tisíce uprchlíků, rozhodla se pomoci. Už proto, že sama z Ukrajiny pochází.

„Tlumočím z ukrajinštiny, komunikuji s uprchlíky na sociálních sítích, pomáhám jim zajišťovat ubytování nebo víza,“ líčí žena. „Jsou to lidé, kteří nic nemají. Stihli si kolikrát zabalit jen jednu tašku, mají s sebou malé děti a potřebují pomoct. Neváhala jsem ani chvíli, beru to jako svoji povinnost,“ dodala.

Podobných dobrovolníků je mnoho. Nechtějí „jen“ poslat peníze na účet nebo nakoupit trvanlivé potraviny, které putují na Ukrajinu.

„Hledáme lidi na rozdělování a přijímání humanitární pomoci. Pokud je někdo jazykově vybavený, může se stát doprovodem lidí z Ukrajiny při cestě na úřady,“ popsala Anna Valachová, ředitelka Charity Kroměříž.

„Dobrovolníci ani nemusí být fyzicky zdatní. Ženy nám můžou pomoci s tříděním či evidencí, někdo je třeba i na obvolávání dalších dobrovolníků a jiné činnosti,“ řekla Valachová.

Nabídnout se může také kdokoliv, kdo má řidičský průkaz a auto. „Potřebujeme ochotné řidiče, aby nám dováželi materiál,“ vysvětlil Jiří Jakeš, který šéfuje uherskohradišťské charitě.

„Hodí se i při vyřizování víz pro obyvatele Ukrajiny. Na úřadech, kde fungují pořadové lístky, je mnohdy třeba zajet předem a vyzvednout jej. Pro maminku s malými dětmi je velká úleva, když tam pak může přijet rovnou na čas a jít za úředníkem,“ naznačil.

Zmíněná Maria zase hledá někoho, kdo by měl větší vůz či dodávku a mohl by občas vypomoci s dopravou. „Ukrajinské rodiny v menších místech už se mezi sebou znají a chtěly by někam vyrazit ve volném čase. Hlavně pro děti by výlety byly krásné,“ uvedla. „Třeba chtějí jet do zlínské zoo, cestování autobusem bez asistence je pro ně ale složité. Samy se nedomluví.“

Výtvarníci pro Ukrajinu Výtvarný spolek Vincúch ve spolupráci s Městským muzeem Valašské Klobouky pořádá prodejní výstavu Výtvarníci Ukrajině. V muzeu se koná do pátku 25. března a kromě členů Vincúchu se do ní zapojili i další spřátelení výtvarníci. Výtěžek bude předán Charitě Valašské Klobouky na pomoc těžce zkoušené Ukrajině. Lidé si zde mohou výtvarná díla prohlédnout a zamluvit u pracovníků muzea, fyzicky je dostanou po skončení výstavy. Ve městě se konal také benefiční koncert Valaši pro Ukrajinu, který na humanitární pomoc válkou zasažené zemi vynesl 91 500 korun.

Seznam dobrovolníků eviduje Zlínský kraj a jím zřízené Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, které sídlí v areálu zlínské nemocnice. „Pořád se nám hodí každý, kdo umí rusky, nebo ukrajinsky a může pomoci s tlumočením,“ vzkázal hejtman Radim Holiš.

Lidé se také domlouvají na Facebooku, vznikla řada skupin, kde dobrovolníci píšou své prosby o pomoc nebo sdílejí informace, co je potřeba po Ukrajince zajistit.

Vlna solidarity neutuchá. Přesvědčili se o tom mimo jiné pracovníci Českého červeného kříže, který má sběrné místo ve Zlíně na ulici Zarámí pod supermarketem Penny.

„Lidé chodí a ptají se, jak můžou pomoci. A nejen Češi, od víkendu u nás dělá i jeden pán z Ukrajiny, který se sám nabídl,“ konstatovala ředitelka oblastní organizace ČČK Michaela Stýblová. „Neustále sháníme dobrovolníky zejména do skladu. Nápor je velký a není jednoduché to zvládat.“

Pro hodně lidí je však složité skloubit svoji pomoc se zaměstnáním. „Dobrovolníci nám věnují volný čas, čehož si moc vážíme. Pro řadu z nich je to totiž to nejdražší, co mají,“ poznamenala Kovářová.

Část sbírek funguje jen během pracovního týdne a o víkendu má omezený provoz. I jejich zaměstnanci si potřebují někdy odpočinout.