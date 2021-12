Překvapení v Uherském Brodě, satelitní mapa ukázala dávno zaniklý rybník

K překvapivému objevu přitom dopomohla náhoda. Když radní pro životní prostředí David Surý a František Šustek, předseda brodského spolku Moravského rybářského svazu, hledali s pomocí satelitní mapy místo pro plochu vhodnou k rybolovu nebo chovu ryb, na monitoru se jim objevila neobvykle zbarvená lokalita.

Při detailním zobrazení zjistili, že tvar připomíná rybník. Jak se pak ukázalo, jejich odhad byl přesný.

„Krajina má úžasnou paměť a sama nám potvrdila, kde se vodní plocha nacházela. Mimochodem, v místech zaplavených kdysi vodou mají zemědělci dodnes lepší výnosy a na mapě má lokalita výraznější barvu,“ popsal Surý.

Rybáře Šustka překvapila při návštěvě jinak ploché krajiny neobvyklá nerovnost, někdejší hráz.

„Zvedá se přímo uprostřed rovné plochy a zemědělci ji nakonec ani neměli snahu rozorat,“ poznamenal s tím, že původní rybník nejspíš nesloužil k rybolovu, ale jako závlahová plocha pro zemědělce.

Vodní plocha zřejmě dříve patřila do majetku velkostatku.

„Rybníků bylo tehdy na území uherskobrodského panství víc a moji domněnku o jejich vlastnictví velkostatkem potvrzuje i úvod k inventáři Velkostatek Uherský Brod, který se o rybnikářství ve městě zmiňuje,“ řekla Ludmila Hobzová z okresního archivu v Uherském Hradišti.

Radnice chystá nové vodní plochy

Na území někdejšího panství se podle dobové písemnosti nacházelo ještě v roce 1671 šest větších a čtyři menší rybníky. Byly ale ztrátové a od 70. letech 18. století se měnily v louky, pastviny či pole. Jeden z nerentabilních rybníků se měl nacházet právě mezi Těšovem a Královem, ale chybí informace, kdy byl zrušen.

Radnice už podnikla první kroky ke vzniku až tří nových vodních ploch pro rekreační rybolov a oddech. „Pozemky chceme získat směnou, aktuální vlastníci půdy nechtějí parcely prodávat,“ vysvětlil Surý.

Nejistá je forma financování. Podle radnice by mohly rybníky vzniknout do tří let a s podporou evropské či státní dotace vyjít na asi 20 milionů korun.