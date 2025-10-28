V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Autor:
  8:07
Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice v Brně.
V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....

V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru. Zraněná byla jedna osoba. (28.10.2025) | foto: HZS Zlínského kraje

V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....
V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....
V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....
V rodinném domě v Uherském Brodě došlo k výbuchu plynu a následnému požáru....
7 fotografií

„Došlo zde k výbuchu plynu ve sklepě domu, který stojí v rodinné zástavbě mimo centrum města. Příčiny jsou stále v šetření,“ uvedl mluvčí policie Radomír Šiška.

Hasiči obdrželi hlášení o události ve tři čtvrtě na dvě v noci. Na místo byly vyslány čtyři jednotky, přičemž první dorazila už za pět minut. Oheň se podařilo uhasit pomocí dvou proudů vody.

„Na místě se nacházela zraněná osoba, které hasiči poskytli předlékařskou péči až do příjezdu posádek zdravotnické záchranné služby. První psychickou pomoc zasaženým poskytl také člen týmu posttraumatické péče HZS Zlínského kraje,“ doplnil mluvčí krajských hasičů David Martinec.

Vrtulník letěl se zraněným do Brna

Přivolaní záchranáři ošetřovali i ostatní obyvatele domu. Podle policie bylo v domě dohromady pět osob. Jednoho zraněného muže vrtulník letecké záchranné služby transportoval do nemocnice v Brně.

Záchranáři ošetřili i další obyvatele domu. Podle policie se uvnitř v době výbuchu nacházelo celkem pět osob. Zraněného muže přepravil vrtulník letecké záchranné služby do brněnské nemocnice.

Požár se podařilo lokalizovat zhruba po patnácti minutách od příjezdu jednotek, úplná likvidace následovala kolem tři čtvrtě na čtyři. Na místě poté zůstala místní dobrovolná jednotka, která dohlížela na požářiště a zajistila převoz obyvatel domu do náhradního ubytování.

Výše škody je předmětem šetření hasičů a policie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zraněné záchranáři při oživování otevřeli hrudník, přesto těžkou nehodu nepřežila

Obětí středeční vážné nehody dvou osobních aut u Napajedel na Zlínsku je spolujezdkyně z jednoho z vozů. Další účastníci havárie utrpěli těžká zranění a byli ohroženi na životě. K čelní srážce...

Ornitologové objevili vlaštovky, které si nepostavily hnízdo, ale obsadily ptačí budku

Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově přinesl informaci o tom, že se vlaštovky na východní Moravě začaly flákat a místo tradičního stavění hnízda obsadily ptačí budku....

Koridor s termokamerami a světly pro zvěř brzdí stavbu. Zlín řeší přivaděč už deset let

Premium

Už přes deset let si Zlínský kraj vyřizuje povolení na dálniční přivaděč D49 z Fryštáku do Zlína, tedy rozšíření cesty mezi oběma městy na čtyři jízdní pruhy. Nyní se zasekl na požadavku ochránců...

Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

Skvělá úroda švestek sice potěšila sadaře, ovšem v některých místech Zlínského kraje z ovoce nevypálí slivovici. Pálenice jsou tam zavřené. Důvodem je nedostatek personálu. Platí to pro Bojkovice a...

Na dostavbu Kongresového centra chybí peníze. Pomohou soukromí investoři?

Město Zlín už sice má studii na dostavbu Kongresového centra od architektky Evy Jiřičné, ale stále netuší, jestli se pustí i do projektu. Důvodem je fakt, že nemá dostatek peněz. Proto zvažuje...

V Uherském Brodě došlo k výbuchu v rodinném domě. Pro zraněného letěl vrtulník

Čtyři jednotky hasičů se v noci na úterý sjely do Uherského Brodu kvůli výbuchu a následnému požáru v rodinném domě. Záchranáři na místě ošetřili několik lidí, jednoho těžce zraněného transportoval...

28. října 2025  8:07

Zchátralá Pionýrská louka v Kroměříži se změní, vzniknou nová sportoviště

Její areál je prohlášen za kulturní památku, která je součástí památky UNESCO a nachází se v bezprostřední blízkosti Podzámecké zahrady. Stav Pionýrské louky v Kroměříži je ale dlouhodobě velmi...

27. října 2025  15:17

Řidiče přemohl mikrospánek a narazil do náspu trati, hodinu nejezdily vlaky

Krátce po půl desáté došlo v obci Zašová u Valašského Meziříčí k dopravní nehodě. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla zřejmě kvůli mikrospánku vyjel ze silnice a narazil do železničního náspu....

27. října 2025

Šance na záchranu napajedelského hřebčína se zmenšila. Pomůže už jen soud

Šance na záchranu hřebčína v Napajedlích, kde byl v minulosti ojedinělý chov anglického plnokrevníka, je zase o něco vzdálenější. Nicméně stále existuje. Jeho menšinový vlastník Libor Hlačík neuspěl...

27. října 2025  9:11

První okresní hejtman Januštík převzal zubožený kraj, ze Zlína ho vyhnal Jakeš

Premium

Na vystěhování dostali necelé dva týdny. V únoru 1953 se manželé Januštíkovi museli po osmnácti letech rozloučit se zlínskou vilou na Nivách. Domem, který byl postaven právě pro ně, kterému vdechli...

26. října 2025

Ornitologové objevili vlaštovky, které si nepostavily hnízdo, ale obsadily ptačí budku

Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově přinesl informaci o tom, že se vlaštovky na východní Moravě začaly flákat a místo tradičního stavění hnízda obsadily ptačí budku....

26. října 2025  6:57

Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák

Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...

25. října 2025  14:40,  aktualizováno  18:02

Zlín - Pardubice 2:2, góly až po pauze, hosté dvakrát srovnali díky Patrákovi

Dvakrát vedli, přesto nakonec zlínští fotbalisté berou ze souboje s Pardubicemi pouze bod za remízu 2:2. V utkání 13. kola Chance Ligy poslal rozjetého nováčka po změně stran nejprve do vedení Koubek...

25. října 2025  14:30,  aktualizováno  17:52

V „nedělu“ do kostela. Každý rok ubývá věřících, kteří chodí na bohoslužby

Pro celou rodinu je to velká událost. Dítě potřebuje sváteční kroj, i s rodiči se předem několikrát setká s farářem v kostele nebo na faře, musí všechno společně nacvičit, sehnat kytičky na věneček,...

25. října 2025  9:55

Švestek je letos hodně, v kraji slivovici zaslíbeném však scházejí páleničáři

Skvělá úroda švestek sice potěšila sadaře, ovšem v některých místech Zlínského kraje z ovoce nevypálí slivovici. Pálenice jsou tam zavřené. Důvodem je nedostatek personálu. Platí to pro Bojkovice a...

24. října 2025  15:54

Kroměřížské náměstí má být přívětivější, přibude zeleně a omezí se parkování

Architektonická studie navrhuje zásadní změnu podoby Velkého náměstí v Kroměříži. Historické centrum má být přívětivější k lidem. Místní radnice zadala zpracování architektonické studie, ze které...

24. října 2025  12:07

Obce přijdou kvůli školám o miliony. Stát všechny zvýšené náklady nepokryje

Vedení obcí i krajů budou muset od roku 2026 platit kuchařky, školníky a uklízečky ve školách. Rozhodla o tom vláda v rámci změny školského zákona, zároveň ale slíbila, že na to samosprávám přispěje....

24. října 2025  8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.