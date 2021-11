Uherský Brod postavil do krajiny dveře, otevřely nový pohled na Bílé Karpaty

„Už několik let se na různých akcích prezentujeme logem, které symbolizuje jednoduchou bránu do chráněné okolní přírody. Tak jsme si řekli, proč nemít i skutečné brány,“ řekl uherskobrodský radní pro životní prostředí David Surý.

„Původně jsme jich chtěli mít v kopcích nad městem šest, ale nakonec jsme počet zredukovali na polovinu,“ dodal.

První ze tří bran stojí od poloviny prázdnin poblíž hvězdárny a je součástí naučné stezky mířící do okolních lesů známých jako Amerika. Další dvě vznikly nad Maršovem, kde konstrukci doplnily i smrkové dveře, a v lokalitě Králov poblíž Bánovské rozhledny, kde ještě přibude houpačka.

„Především v Maršově se lidem otevřel zcela nový pohled do krajiny. Brána totiž stojí jen několik metrů vedle pevného dalekohledu, který je součástí vyhledávané turistické trasy,“ přiblížil Surý.

Město záměrně zvolilo instalaci do turisticky oblíbených míst. Do Králova sice žádná naučná či turistická stezka jako do Maršova nebo do Ameriky nevede, ale tamní rozhledna je dlouhodobým lákadlem.

Také proto radnice do budoucna počítá se spojením Brodu s Královem formou polní cesty pro pěší i cyklisty.

Brodské brány nejsou první konstrukcí, jež „rámuje“ výhled do Bílých Karpat. Před třemi lety vznikla ve Valašských Příkazech podle návrhu architekta Zdeňka Fránka pozorovatelna Durch. Jde o velkou dřevěnou konstrukci připomínající rám obrazu, která slouží jako posezení nebo úkryt před deštěm.

Pro Uherský Brod se stala inspirací, stejně jako Zraková pyramida v Sulovských skalách na Slovensku. „Zvolili jsme nakonec nejskromnější variantu po architektonické i finanční stránce. Projekt nestál ani padesát tisíc korun,“ poznamenal Surý.