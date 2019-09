Spor o koupaliště rozděluje lidi v Uherském Brodě, chtějí referendum

„Jiná možnost, jak zvrátit rozhodnutí města, není. Vedení radnice s obyvateli o této otázce nekomunikuje. Nevíme, jakou mají představu, jak se budeme muset zadlužit. Lidem to není lhostejné,“ vysvětlil Richard Kastner, jeden z autorů petice.

Radnice chce postavit nové venkovní koupaliště v blízkosti současného akvaparku. Zastupitelé už schválili investiční záměr a hotová je i projektová dokumentace. Náklady se pohybují kolem 70 milionů korun.

Autorům petice se ale plány příliš nelíbí. Kdo dokument podepíše, souhlasí s tím, aby město vypsalo referendum, v němž obyvatelé vyjádří svůj názor.



Tuto možnost měli v minulosti už dvakrát. Veřejné ankety se loni zúčastnily téměř čtyři tisíce lidí a 55 procent z nich souhlasilo s jinou variantou, tedy rekonstrukcí současného koupaliště zvaného Koupelky. Podobně dopadla anketa v roce 2016. Radnice ale přesto upřednostnila stavbu nových bazénů.

„Rozhodovali jsme se na základě věcných argumentů a celkové výhodnosti. U současného koupaliště by sice byla cena zhruba o dvacet procent nižší, ale zase musíme brát v potaz, že areál je zastaralý a rekonstrukce by prakticky nebyla možná. Vlastně bychom museli koupaliště postavit úplně znovu,“ poukázal místostarosta města Jan Hrdý s tím, že druhá varianta by byla výhodná i kvůli návaznosti na vnitřní bazény.

Současný venkovní areál vznikl před 80 lety a vyžaduje stálé opravy. Stojí v husté zástavbě nedaleko sídliště a podle vedení města nemá žádné legální parkovací místo. Někteří místní jsou ale spokojení, přestože koupaliště nenabízí moderní atrakce. Naopak stojí o to, aby fungovalo i v budoucnu.

„Někteří lidé si třeba myslí, že důležitější než dávat peníze do bazénu je řešení dopravy ve městě. Peticí chceme dosáhnout toho, aby radnice více komunikovala a své záměry vysvětlovala. Například nevíme, komu chce pozemek pod koupalištěm prodat,“ konstatoval Kastner.

Podle Hrdého chtělo město s představením nového projektu počkat, až bude mít jasnější podobu.

„Teď už to zveřejnit můžeme. Nicméně není pravdou, že bychom nekomunikovali. S žádostí o informace se na nás nikdo neobrátil,“ argumentoval místostarosta s tím, že o prodeji pozemku pod koupalištěm neuvažují. Využít by se mohl spíše na stavbu domova pro seniory, který městu chybí.