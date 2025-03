Nevěděl, že jde o toxikomana, hájí advokát muže, po jehož zákroku zemřel mladík

Žalobkyně Renata Bártková dnes navrhla odvolání zamítnout. „Odvolání nepovažuji za důvodné, obžalovaný opakuje argumentaci z řízení prvního stupně, se kterou jsme se vyrovnali,“ sdělila.

Odvolací soud nakonec jednání odročil na dobu neurčitou, aby zjistil možnosti zpracování nového znaleckého posudku, popřípadě aby zvážil další důkazní návrhy.

Událost se stala v květnu 2022 v Nivnické ulici v Uherském Brodě. Policisté přijeli na základě telefonátu občanů k zásahu proti mladíkovi, který podle svědků skákal opakovaně z mostu do řeky Olšavy. V té době v ní nebylo ani 30 centimetrů vody. Mladík byl v té době pod vlivem drog.

Podle obžaloby policista, kterému bylo v době činu 56 let, porušil povinnosti a podmínky stanovené pro použití donucovacích prostředků.

„Svým jednáním způsobil poškozenému, v důsledku významného omezení hybnosti, resp. až znemožnění dýchacích pohybů dlouhé doby trvajícího dušení hypoxické poškození mozku spolu s hypoxickou zástavou srdce vedoucí i přes poskytnutou resuscitaci ke smrti poškozeného udušením,“ uvedl dříve mluvčí brněnského krajského státního zastupitelství Hynek Olma.

Obhájce Radek Ondruš dnes navrhl zrušit rozsudek a zprostit obviněného obžaloby. Odvolání zdůvodnil rozporem při hodnocení důkazů a důkazním deficitem. Požadoval proto doplnění dokazování například výslechem ředitele policie Zlínského kraje, stejně tak vedoucího vnitřní kontroly nebo instruktorů krajské policie. Také navrhoval rekonstrukci události, nové videozáznamy nebo revizní znalecký posudek k prokázání působení LSD na organismus.

„Nebylo najisto postaveno, co bylo bezprostřední příčinou smrti. Zda a do jaké míry se na tom podílela intoxikace LSD,“ poukázal obhájce.

Před soudem měl stát velitel, říká obhájce

Také u soudu uvedl, že obžalovaný policista neznal mladíkovu minulost a ani velitel zásahu jej o ní předem neinformoval.

„Nejednalo se o osobu, která by byla bez rizika, ale o nebezpečného agresivního toxikomana. Nebyla to první agrese vůči složkám integrovaného záchranného systému, to je doložitelné z dalších videozáznamů. To ale obžalovaný nevěděl a tuto informaci mu nikdo nepředal,“ konstatoval Ondruš.

„Z jednoho ojedinělého izolovaného důkazního prostředku byl vyseparován jeden policista, který byl postaven před soud. Pokud by zde někdo měl stát, tak to byl velitel zásahu,“ doplnil.

Také poukázal na to, že policisté ve Zlínském kraji nebyli v té době na podobné situace připraveni.

„Minimálně v tomto kraji nebyli do té doby policisté vůbec cvičeni na problematiku poziční nebo tlakové asfyxie (stav vznikající tlakem na hrudník a břicho vedoucí k zabránění dýchacích pohybů a udušení – pozn. red.). Nebyli poučeni o tom, že takové riziko existuje. Výcviky se touto problematikou do té doby nezabývaly,“ zdůraznil Ondruš.