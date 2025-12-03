V Uherském Brodě evakuují školu kvůli nebezpečné látce, mohla by vybuchnout

  13:21aktualizováno  13:36
Hasiči a policisté v Uherském Brodě evakuují stovky žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mariánské náměstí. V jednom z kabinetů se vyskytla nebezpečná látka a mohl by hrozit výbuch. O jakou látku se jedná, policie nezveřejnila. Do školy byl povolán pyrotechnik.

Na Základní škole na Mariánském náměstí v Uherském Brodě evakuují 450 osob kvůli přítomnosti nebezpečné látky a riziku výbuchu. (3.12.2025) | foto: PČR Zlínského kraje

„Aktuálně se podílíme na evakuaci 450 osob ze ZŠ Mariánské náměstí v Uherském Brodě. Důvodem je přítomnost nebezpečné látky v jednom z kabinetů a potenciální riziko jejího výbuchu. Na místo je přivolán náš policejní pyrotechnik,“ napsali policisté na síti X.

Mariánské náměstí se nachází v centru šestnáctitisícového města, nedaleko Kulturního domu i radnice města. Do budovy školy chodí žáci prvního i druhého stupně, dohromady má 22 tříd.

Podle krajských hasičů je situace pod kontrolou zasahujících složek integrovaného záchranného systému a probíhá podle standardních bezpečnostních postupů.

Obyvatelům nehrozí bezprostřední nebezpečí

„Okolí školní budovy bylo z důvodu maximální opatrnosti označeno jako nebezpečná zóna a je pod stálým dohledem hasičů a policie,“ upřesnila mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Starosta města Ferdinand Kubáník obdržel oznámení od policie krátce před 13. hodinou. „Bylo potřeba pro jistotu evakuovat celou školu včetně zaměstnanců, tedy celou budovu. Nikomu se nic nestalo,“ konstatoval s tím, že jde o žáky od první do deváté třídy.

„Řidiče a řidičky, kteří se pohybují v okolí školy, prosíme o maximální obezřetnost a trpělivost. Okolnosti umístění látky budeme spolu s HZS ČR zjišťovat bezprostředně poté, co bude látka bezpečně zajištěna,“ apelují policisté i hasiči s tím, že obyvatelům v okolí nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí.

