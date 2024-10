Po škatulatech na radnici chce nové vedení Brodu stavět domov pro seniory

Noví členové rady Uherského Brodu mají jasno v tom, že k nějakým změnám oproti plánům jejich předchůdců dojde.

„Určitě dokončíme rozplánované a finančně pokryté akce, například rekonstrukci budovy, ve které se u nás schází 250 skautů, za zhruba patnáct milionů korun,“ upřesnil nově zvolený starosta Josef Kubáník, který se do čela města dostal znovu po dvou letech. „Také se to bude týkat různých investic ve školách. Nějaké změny ale chceme, jaké to budou, si teprve nastavíme.“

Změnu ve vedení radnice si zastupitelé nečekaně odhlasovali v polovině září. Důvodem měla být špatná práce rady, zastavení některých investic nebo odchod odborníků z radnice.

Situace byla napjatá už od komunálních voleb před dvěma lety, kdy se starostkou stala Miroslava Poláková, která tehdy podpořila koalici bez sdružení Vstřícnost, slušnost, komunikace, za nějž přitom kandidovala. Teď opozici při hlasování o odvolání Polákové i zbytku rady pomohl hlas Richarda Kastnera z uskupení Brod žije a STAN. Novou koalici tak tvoří KDU-ČSL, ODS, Nezávislí za rozvoj města a zmíněné uskupení.

Stavba domova je v plánech už léta

Rada teď například intenzivně řeší výstavbu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Pokrytí těmito pobytovými službami je totiž na Uherskobrodsku jedno z nejnižších v kraji.

„Během prvního týdne, co jsme na radnici, už jsme měli tři jednání k této věci,“ uvedl Kubáník. „Jednáme o možnostech se soukromými investory, kteří by měli zájem postavit takové velké zařízení. Zatím ale čekáme na vytvoření krajské koalice, protože se potřebujeme domluvit také s krajem.“

Stavbu domova plánuje město už několik let. Předminulé vedení v čele s Kubáníkem chtělo stavět v místě bývalého koupaliště a tento schválený investiční záměr je stále platný. Za Polákové naopak rada navrhla stavbu na sídlišti Olšava na pozemku člena tehdejší koalice Petra Bilavčíka, kde už bylo dokonce vydané stavební povolení. To ale propadlo.

Z nezávislého posouzení obou variant nakonec jako lepší vyšla na začátku letošního roku lokalita na sídlišti, kde by domov mohl mít vyšší kapacitu nastavenou na 70 lůžek. Město teď zvažuje dvě možnosti – buď by domov postavilo samo za finanční podpory Zlínského kraje, nebo by ho zaplatil soukromý investor a město by si pak službu pro seniory platilo.

„Potřebujeme se hlavně domluvit s krajem, aby přijal navýšení počtu těchto lůžek a zařadil je do své krajské sítě,“ zdůvodnil starosta.

Takové pobytové služby pak dotuje stát. V opačném případě by si musel jejich provozovatel poradit sám.