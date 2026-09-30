Uherský Brod zdobí socha krále Přemysla Otakara II., shlíží na město z vysokého sloupu

Proč právě Přemysl Otakar II., přezdívaný král železný a zlatý? Pro rozvoj Uherského Brodu měl zásadní význam, v roce 1272 totiž povýšil trhovou osadu na královské město.
„Brod se díky tomu postupně stal významným správním, obchodním a obranným bodem při východní hranici království,“ uvedl starosta Ferdinand Kubáník.
Brod měl to, co panovník hledal. Strategickou polohu, nacházel se poblíž hranice království, vedla přes ně důležitá obchodní cesta s důležitým přechodem přes řeku, byl zde rozvinutý obchod a řemesla.
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Přemysl Otakar II. tak na jednom místě získal pevný opěrný bod proti Uhrám, kontrolu nad důležitým přechodem přes Olšavu a zároveň nad obchodní cestou mezi Moravou a Uhrami.
Významná osada však na tomto místě existovala dávno před vznikem královského města. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1131.
Autorem sochy je zlínský sochař Radim Hanke, který v současnosti patří k nejvyhledávanějším autorům figurálních plastik v Česku. V nedalekém Zlíně stojí hned několik jeho děl, například sousoší sourozenců Baťových u budovy 21 nebo socha Emila Zátopka na atletickém stadionu.
Oslovila jej bývalá starostka Miroslava Poláková, vystudovaná historička a učitelka gymnázia. Byl to ovšem výsledek dlouhodobé snahy občanů a spolků.
Hanke na plastice pracoval skoro dva roky, dlouho kreslil studie, vytvářel modely. Na rozdíl třeba od Bati nebylo moc z čeho čerpat.
„Inspiroval jsem se středověkou skulpturou, postavami králů a světců. Úbor, ve kterém je oblečený, je také dobový, včetně žezla a jablka. Podoba královských klenotů Přemysla Otakara II. je dobře známá,“ uvedl autor. Pracoval také s antropologickou rekonstrukcí tváře, která vychází z panovníkovy lebky.
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Přemysl Otakar II. proslul jako zdatný válečník, vždyť také padl v krvavé bitvě na Moravském poli v roce 1278. „Často proto bývá zachycen s mečem. To jsem nechtěl. Zachytil jsem ho jako krále, který žehná městu a nabízí mu své královské jablko. Chtěl jsem, aby socha vyzněla spíše duchovněji než válečnicky,“ vysvětlil.
Radim Hanke je známý tím, že dokáže realisticky vystihnout podobu osobností, které ztvárňuje. To je patrné i u sochy středověkého panovníka v Brodě. Včetně věrného zachycení oblečení. Král tak má pod pláštěm i dobové úzké kalhoty s typickou špičatou botou.
Socha má oslovit i za 200 let
U středověkých a dalších historických postav bývá podle sochaře nejnáročnější zachytit autenticky oblečení, zvlněná a nařasená roucha. „Jde o rytmus záhybů, aby to fungovalo v celku jako kompozice. Takzvaná draperie je součástí života a pohybu sochy. Je to velké téma už od dob antiky. I já si s tím vždy lámu hlavu,“ podotkl sochař.
„Nemůže to vypadat jako kopie nějakého navlečeného panáka, raději tu konečnou podobu delší dobu hledám, zkouším různé varianty. V tomto případě jsem hodně vycházel z dobových soch parléřovské huti.“
Opodál jeho Přemysla Otakara II. se nachází nadživotní plastika J. A. Komenského od Vincence Makovského. „To byla velká výzva. Každopádně jsem se snažil krále udělat nadčasově, bez ohledu na současné trendy. Aby fungoval a oslovil lidi i třeba za sto nebo dvě stě let,“ uzavřel Hanke.
Bohatý středověký odkaz královského města Brodu připomínají také čtyři informační panely v budově městského úřadu na Masarykově náměstí. Jsou věnovány takzvané Súčanské stezce, což byla historická obchodní cesta, která propojovala moravské Slovácko se slovenským Povážím. Vedla přes Bílé Karpaty a kolem ní byly vystavěny hrady střežící hranici.