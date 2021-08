V Uherském Brodě oživují plány na vznik labyrintu, má zabavit i poučit

Prostor pro bludiště se už našel, jako nejvhodnější se jeví severozápadní část parku.

Nápad radního pro životní prostředí Davida Surého se ujal už v roce 2018, město však tehdy nemělo v pokladně potřebného 1,95 milionu korun. I když finanční situace města připomíná tu před třemi lety, nyní se nabízí možnost získat příspěvek z regionálního evropského fondu.

„Pokud na peníze dosáhneme, můžeme na téma labyrintu otevřít debatu. Z vlastních rezerv se ale do něčeho podobného pustit nemůžeme,“ upozorňuje brodský místostarosta Petr Vrána, jenž má ekonomiku města v kompetenci. Pokud jde o městskou zeleň, letošní prioritou je podle Vrány především obnova zahrady Panského domu.

Cesta pro vznik labyrintu se přesto může otevřít už v září, kdy budou zastupitelé schvalovat investiční záměr na celkovou úpravu Komenského sadů.

Radní Surý předpokládá, že bludiště nakonec bude součástí projektu, jenž vznikne nejpozději na jaře příštího roku. Samotná obnova parku zatím představuje kompletní výměnu keřů, pořízení nového mobiliáře, veřejného osvětlení a instalaci automatického zavlažování trávníků.

„Nyní jde o to, vše studiově a ideově vymyslet tak, aby se labyrint dostal do tohoto velkého záměru,“ plánuje Surý.

A jak by měl vypadat? V představách je vznik kruhového bludiště ze zídek s kovovými pláty a textem. „Součástí zídek, jejichž výška se přizpůsobí i malým dětem, by měly být rovněž drobné herní desky s hrami či úkoly,“ přibližuje Surý. „Bludiště by tak plnilo zároveň didaktickou, edukační a zábavnou formu.“

V Šumicích se plány na labyrint neujaly

Naproti tomu plány na vznik bludiště už zřejmě definitivně vzaly za své v nedalekých Šumicích. Dvojice rodáků Petr Brumovský a Vilém Jurek tam plánovala postavit kruhové bludiště po vzoru labyrintu v katedrále Notre-Dame ve francouzském Chartres.

Přátelé se nechali inspirovat i konceptem labyrintu v Brandýse nad Labem, jenž má tvar Labyrintu světa a ráje srdce od Komenského. Nakonec ale zůstalo jen u záměru. „Jednalo se o soukromou aktivitu spojenou s obecními volbami a slibem voličům, který se nakonec nenaplnil,“ vrací se do roku 2014 šumický starosta Josef Jančář.

Jeho obec dnes nemá vznik labyrintu coby nového turistického cíle ani v dlouhodobém plánu. „Možná, že se snaha o postavení labyrintu před dalšími volbami znovu objeví, ale současné vedení obce o stavbě něčeho podobného neuvažuje,“ uvedl Jančář.