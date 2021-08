Septik, nebo trativod do řeky. Lidem v Uherském Brodě chybí kanalizace

„Tu a tam ještě vládne středověk. Ráno, když si otevřete okno dokořán, tak ho občas i ucítíte. Obzvlášť, pokud je dusno a v Olšavě méně vody,“ popisuje situaci jeden ze starousedlíků z Těšova.

Penzista nechce říct jméno kvůli sousedům, se kterými chce mít dál dobré vztahy.



„Žije se tady dobře, ale spousta domů nejen v Těšově je stále bez připojení na kanalizaci a kdo nemá septik, ten používá vývod namířený přímo do řeky,“ upřesnil.

Domů, z nichž míří odpad do Olšavy přes takzvané trativody, jsou desítky.



„Existují také domy, kde kanalizace určitě je, ale lidé se stále nepřipojili a využívají septik, což ovšem není dohledatelné,“ upozornil uherskobrodský radní pro životní prostředí David Surý. „Muselo by se to zjistit formou kontroly vodoprávního úřadu. Majitelé nemovitostí totiž mají povinnost se na tuto infrastrukturu připojit.“

Řešení nabízí vznik speciálního fondu, jehož pravidla a fungování předložil zastupitelům ke schválení místostarosta a ekonom města Petr Vrána. Vzhledem k naléhavosti problému nebyly s jeho přijetím průtahy.

Fond začal fungovat od července, zdrojem příjmu budou každoroční dividendy vyplacené městu za jeho podíl ve společnosti Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště, což je správce brodské kanalizační sítě. Fond budou rovněž plnit pravidelné příděly z městského rozpočtu.

„Účel je samozřejmě jediný, zajistit si dostatek finančních prostředků na odkanalizování posledních úseků v místních částech,“ zdůvodnil místostarosta Vrána.

Nejhorší je situace v Těšově

Podle radního Surého by se všechny zbývající úseky mohly odkanalizovat do pěti let. „V případě, kdy budeme mít jistotu příjmů každoročních dividend z vodáren a zastupitelé budou ochotni do fondu odkládat další částky v řádech stovek tisíc korun, tak je to reálné,“ nepochybuje. „Bavíme se o celkové částce přesahující deset milionů korun.“

Podle schválených pravidel se fond musí naplnit vždy do konce října daného roku. Letos se do něj zařadí dividendy z posledních dvou let.



„Za rok 2019 jsme získali 600 tisíc, za rok 2020 ještě vyšší částku, něco kolem nebo přes 700 tisíc korun,“ předpokládá Vrána. Společně s letošním přídělem z městského rozpočtu by se do fondu měly dostat zhruba dva miliony korun.

Radnice zatím nerozhodla o úsecích, v nichž se začne stavět nejdřív. Podle Vrány je nejhorší situace v Těšově. „Postupně musíme obnovovat stavební povolení, bude třeba také zjistit, jak moc nebo málo lidé chtějí jednotnou kanalizaci,“ upozornil radní Surý.

Velkou neznámou je reakce obyvatel. „Městskou investicí vyvoláme náklady i lidem, kteří budou muset zrušit septiky a začnou si pořizovat kanalizační přípojky,“ připomněl.