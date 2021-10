V Uherském Brodě stáčejí vodu z dešťů, uleví tak záplavovému území

Město chce co možná nejdříve začít stáčet vodu rovněž ze střechy chrámu Mistra Jana Husa a výhledově také ze střech škol v Havřicích a Pod Vinohrady, ze zimního stadionu či z komplexu nemocnice s poliklinikou. V případě systémového zachycování vody u kostela se počítá s pořízením dvou podzemních nádrží. Každá by měla pojmout až 25 metrů krychlových vody, náklady na celý projekt by neměly přesáhnout milion korun.

„Peníze jsme si zatím do finančního výhledu na nový rok nevyčlenili, ale pokračování projektu je jisté,“ nastínil uherskobrodský místostarosta Petr Vrána. „Ovšem jestli vše uskutečníme v novém roce, nebo až později, na to dnes odpověď nemám,“ řekl.



Zachycování srážkové vody z rozměrné kostelní střechy, jež zabírá plochu velkou bezmála 500 metrů čtverečních, by nemělo končit bez užitku.

„Jistě, kostelní střecha není tak velká jako ta na škole Na Výsluní, kde je plocha desetkrát větší, ale voda z kostela dokáže natropit velké problémy. Tak proč ji nevyužít,“ naznačil radní pro životní prostředí David Surý.



Voda dnes míří přímo do kanalizace v ulici Bří Lužů. „Pokud jsou srážky vydatnější, tak je významně zatížená kanalizační stoka, která následně přes sběrač prochází přes křižovatku u železničního přejezdu. Tato místa pak bývají zatopená,“ popsal radní.

Voda z kostelní střechy by měla především vyřešit závlahu vegetace na přilehlé městské parcele. Radnice proto chystá vybudování svodné kanalizace, která začne usměrňovat vodu do podzemní akumulační nádrže.



„Součástí bude automatický závlahový systém, který obsáhne celý prostor kromě kostela,“ přiblížil Surý. „Přepad přebytečné vody pak svedeme do kanalizace poblíž Nadačního domu,“ doplnil.



Město umístí obě podzemní nádrže na parcelách v majetku Uherského Brodu. Zahájení stavebních prací musí ještě předcházet posudek archeologů ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

„Město už chystá smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu a následného dozoru pracovníky muzea,“ upozornila mluvčí města Elen Sladká. „Je to nezbytné, neboť kostel Mistra Jana Husa leží v centru, tedy v místech s historickou hodnotou,“ dodala.