Hradiště otevřelo nový zimní stadion za půl miliardy. Má dvě ledové plochy

„Jsme spokojení, stadion je nový a zázemí moderní,“ popsali rodiče Vaculíkovi. „Hlavně jsme rádi, že už nemusíme jezdit jinam. Někteří rodiče celý rok vozili děcka na tréninky do Zlína, někteří do Uherského Ostrohu. Navíc jsme předchozí sezonu kvůli bourání končili dřív a tu letošní zase o něco později začínáme,“ dodali.
„U nás máme také nový stadion, ale už je to pár let. Kluci to tolik nevnímají, chtějí hlavně hrát, ale je výborné, že města se o sportovce zajímají a zajišťují jim dobré zázemí,“ pochválil otec malého hokejisty, který dorazil z Vyškova.
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Kvůli výstavbě stadionu budou děti jezdit na tréninky desítky kilometrů
Aktuálně dokončený zimní stadion byl o víkendu poprvé přístupný i veřejnosti. Kromě bruslení mohli návštěvníci zajít na zápas místního A týmu s Brumovem-Bylnicí, kdy zaplnili téměř celou halu s kapacitou 500 diváků, z toho 313 míst k sezení. Víkend nabídl také utkání starších žáků.
„Stadion jsme postavili pro současnost i další desetiletí. Je to velká investice, ale teprve každodenní provoz ukáže, jak dobře jsme ji dokázali využít,“ konstatoval starosta Stanislav Blaha.
Vzpomínky na zbouraný stadion
Původní stadion byl z roku 1973 a už neodpovídal současným požadavkům. Má hlavní ledovou plochu o rozměrech 26 krát 60 metrů a menší tréninkovou plochu velkou 26 krát 14 metrů. Nechybí potřebné zázemí a šatny, klubovna nebo bistro. K dispozici je také ubytování pro 80 lidí nebo 27 nových parkovacích míst. Budova má vlastní fotovoltaickou elektrárnu, samoobslužnou pokladnu či uzamykatelné skříňky. Provoz má být celoroční.
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„Dcera chodila jednou týdně bruslit se školou v hodinách tělocviku. Baví ji to, takže teď po té skoro dvouleté pauze byla natěšená,“ prozradila místní obyvatelka Michaela Dobešová. „Já jsem stála na bruslích na starém stadionu jako malá holka poprvé,“ vybavuje si.
Mnozí lidé zase vzpomínali, jak vodili děti v 70. letech ještě na ledovou plochu, která nebyla zastřešená. „Střecha se udělala až o dva roky později. A přežili jsme to. Ale chápu, že dnes už byl původní zimák nemoderní a zastaralý. Je skvělé, že mají děcka kde sportovat,“ líčila seniorka, která přišla na stadion.
Sto pracovníků různých profesí každý den
Náklady na výstavbu se vyšplhaly na 447 milionů korun, přičemž 30 miliony přispěl Zlínský kraj. Dalších 72 milionů očekává město zpět jako vrácenou DPH. Celkový dopad projektu do rozpočtu města má být asi 345 milionů korun.
Město původně počítalo s částkou o 40 milionů nižší. Její navýšení si vyžádala změna systému chlazení ledové plochy kvůli šetrnějšímu a energeticky efektivnějšímu provozu.
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Stavba zimního stadionu spolu s demolicí původního trvala čtrnáct měsíců, samotná stavba rok. „Bylo to mimořádně náročné. V nejintenzivnějších fázích pracovalo denně na stavbě přes sto lidí různých profesí. Dílo jsme dokončili za dvacet měsíců od zahájení projekčních prací, včetně získání stavebního povolení,“ sdělil David Blažek z představenstva společnosti PSG Construction.
Stadion je určený pro lední hokej, krasobruslení, školní výuku bruslení, veřejné bruslení i další sportovní aktivity. Provoz a správu zajišťuje Správa sportovišť UH, kterou město založilo pro tento účel.