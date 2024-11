Hradiště bude rok bez ledu. Stadion půjde k zemi, za 356 milionů vyroste nový

Uherskohradišťská radnice aktuálně řeší, jak všem, kdo led na stávajícím stadionu využívají, nabídnout náhradní variantu.

„V tento okamžik máme na stole několik možných řešení, jak zajistit pro přechodnou dobu alternativní podmínky pro sportovní kluby. Na varianty řešení se chceme podívat se zhotovitelem a budeme je projednávat s vedením klubů,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha.

Stadion je ve špatném stavu už řadu let. Město ho proto nechá zbourat a postaví nový. Podle předběžných odhadů bude stát 356 milionů korun a bude jednoznačně jednou z nejvyšších investic za poslední roky.

Radní už vybrali zhotovitele pro metodu design & build, to znamená, že vítěz zpracuje projektovou dokumentaci a budovu také sám postaví. Je jím otrokovická firma PSG Construction. Stadion by mohl být hotový v polovině roku 2026.

„Na konci by měl stát nový zimní stadion v pasivním standardu, což znamená, že bude z pohledu energetické náročnosti velmi úsporný,“ naznačil Blaha.

Naplánované jsou dvě ledové plochy: hlavní o rozměru 26 krát 60 metrů, jež bude splňovat požadavky mezinárodní hokejové federace, a doplňková tréninková o rozměru 26 krát 14 metrů. Zázemí bude zahrnovat 16 šaten, místa pro rozhodčí, příruční sklady, masérnu či místnost pro ovládání techniky. Na tribunách bude pro diváky 500 míst, 300 pro sedící a zbytek na stání.

Demoliční práce začnou příští září

Pro potřeby sportovního klubu nebo kempů vznikne v patře zázemí, tedy klubová místnost pro občerstvení, víceúčelová společenská místnost, rozcvičovna a místnost pro vedení stadionu. Počítá se i s ubytovnou s celkovou kapacitou asi 80 lůžek pro mládež a jejich doprovod včetně potřebného zázemí.

Bourat se bude pouze samotný stadion bez přední administrativní budovy, která bude zcela samostatná majetkoprávně i provozně. V ní jsou obchody, restaurace, kanceláře nebo ubytovna. Demolice by měla začít v září příštího roku.

Otázkou je, kdo takovou investici zaplatí. Zastupitelé schválili na roky 2024 až 2026 víceletou investici v celkové výši 364 milionů korun. S financováním by ale mohla výrazně pomoci dotace, kterou chce město získat od Národní sportovní agentury (NSA). Zatím se čeká na vypsání nové výzvy, do které by se Hradiště s projektem přihlásilo.

„U standardizované infrastruktury počítáme s příjmem žádostí v průběhu prosince a ledna následujícího roku,“ upřesnila mluvčí NSA Alena Panovská.

Jestli se to Hradišti podaří, ale není jisté. Obecně je možné získat až 70 procent nákladů, ale každá výzva má také maximální výši dotace.

Ve Zlíně ani Ostrohu dotaci nezískali

Například Zlín, který chtěl výrazně opravit Zimní stadion Luďka Čajky za zhruba miliardu korun, byl před dvěma lety u NSA neúspěšný. Od agentury žádal asi 300 milionů. NSA ale našla v žádosti formální chyby a dotační řízení zastavila. Zlín se pak obrátil na soud, který mu dal za pravdu. Ani to ale k získání dotace nepomohlo.

Stejně dopadl i Uherský Ostroh s rekonstrukcí svého stadionu. „Žádali jsme o dotace opakovaně několik let,“ přiblížil místostarosta Ostrohu Tomáš Bravený. „Už jsme ale nemohli čekat, potřebovali jsme vyměnit technologii chlazení i strojovnu. V NSA je ale obrovský přetlak a na sportoviště se dává málo peněz. Nakonec jsme si museli vzít úvěr.“

Jak budou hradišťské sportovní oddíly řešit tréninky, není v této době jasné. „Jedna možnost je, že bude zprovozněna provizorní ledová plocha. Další je pronájem v halách v okolí města,“ naznačil dříve Blaha.

Sportovci by tak mohli jezdit například do zmíněného Ostrohu, Uherského Brodu nebo třeba Zlína.

O velkou rekonstrukci zimního stadionu usilovali i ve Zlíně. Město ale nedostalo dotace, a tak se provedly jen dílčí úpravy: