„Pro samotné hráče, trenéry i rodinné příslušníky je to méně komfortní, ale jiná možnost nebyla,“ řekl předseda klubu HC Uherské Hradiště Miroslav Stavjaňa.
Radnice původně plánovala postavit náhradní krytou ledovou plochu určenou pro nejmenší hokejisty, starší měli dojíždět do Zlína. Jenže po dokončení projektové dokumentace náhradní plochy vyšlo najevo, že by to bylo příliš nákladné. Město by za sedm měsíců provozu zaplatilo zhruba 18 milionů korun.
Provizorní hala by navíc byla kvůli počasí využitelná jen omezeně. Led by totiž šlo namrazit až při teplotách, které klesnou pod 15 stupňů Celsia, což by byl problém v září, říjnu či březnu.
„Nakonec jsme se dohodli, že budeme využívat ledové plochy v okolních městech. Tato varianta je výrazně ekonomičtější a také racionálnější,“ podotkl Stavjaňa. „Umožňuje také větší počet tréninkových jednotek, než by bylo v případě původního záměru,“ dodal s tím, že město pomůže s částí nákladů na pronájem a dopravu.
Pro rodiče dětí je to komplikace
Vedení klubu nyní vyjednává s okolními oddíly a tento týden již mělo informační schůzku s rodiči. Jejich reakce jsou smíšené.
„Při vší úctě nechápu, proč se tu rok slibuje náhradní plocha, a když má dojít k realizaci, tak se to teprve začne propočítávat,“ napsala v diskusi na Facebooku Jana Rambousková.
Upozornila, že tréninky například v 13.30 a 13.45 v Uherském Ostrohu znamenají nutnost vyzvedávání dětí z vyučování. „A co doprava? Kolik rodičů se může v tento čas uvolnit z práce? Je to dost nešťastná situace,“ uvedla.
Demolice pokračuje
„Uvědomujeme si, že překlenout příští sezonu nebude pro sportovní kluby jednoduché. Ale za několik měsíců budeme mít ve městě úplně nový, komfortní, bezpečný stadion, který bude sloužit hokejistům, krasobruslařům, školám i veřejnosti několik dalších desetiletí,“ poznamenal starosta Stanislav Blaha.
Demolice starého stadionu, který sloužil od 70. let, začala letos v červenci. Práce zatím probíhají podle harmonogramu či o něco rychleji. Po dobu bourání musejí lidé v okolí počítat s hlukem a prašností. Uzavřeny jsou také chodníky a zpevněné plochy kolem haly, například směrem k akvaparku.
„Se stavební firmou jsme domluvení, že se budou dopady snažit co nejvíce eliminovat. V případě hluku to není jednoduché, v případě prachu dochází ke zkrápění vodou tak, aby jeho šíření do okolí bylo co nejmenší,“ podotkl Blaha.
Nový zimní stadion v Uherském Hradišti má otevřít v září 2026. Nabídne dvě ledové plochy a moderní zázemí pro 500 diváků. Náklady přesahují 350 milionů korun, město chce část pokrýt dotací.