Kvůli výstavbě stadionu budou děti jezdit na tréninky desítky kilometrů

Petr Skácel
  15:54
Rodiče mladých hokejistů a krasobruslařů v Uherském Hradišti čeká složitá sezona. Kvůli demolici stávajícího zimního stadionu a výstavbě nového totiž budou jejich děti muset celý rok trénovat a hrát zápasy mimo město. V těchto dnech pokračuje demolice starého stadionu, nový by měl být hotov do podzimu 2026.

„Pro samotné hráče, trenéry i rodinné příslušníky je to méně komfortní, ale jiná možnost nebyla,“ řekl předseda klubu HC Uherské Hradiště Miroslav Stavjaňa.

Bourání zimního stadionu v Uherském Hradišti. (srpen 2025)
Bourání zimního stadionu v Uherském Hradišti. (srpen 2025)
Bourání zimního stadionu v Uherském Hradišti. (srpen 2025)
Bourání zimního stadionu v Uherském Hradišti (červenec 2025)
Radnice původně plánovala postavit náhradní krytou ledovou plochu určenou pro nejmenší hokejisty, starší měli dojíždět do Zlína. Jenže po dokončení projektové dokumentace náhradní plochy vyšlo najevo, že by to bylo příliš nákladné. Město by za sedm měsíců provozu zaplatilo zhruba 18 milionů korun.

Provizorní hala by navíc byla kvůli počasí využitelná jen omezeně. Led by totiž šlo namrazit až při teplotách, které klesnou pod 15 stupňů Celsia, což by byl problém v září, říjnu či březnu.

Hradiště bude rok bez ledu. Stadion půjde k zemi, za 356 milionů vyroste nový

„Nakonec jsme se dohodli, že budeme využívat ledové plochy v okolních městech. Tato varianta je výrazně ekonomičtější a také racionálnější,“ podotkl Stavjaňa. „Umožňuje také větší počet tréninkových jednotek, než by bylo v případě původního záměru,“ dodal s tím, že město pomůže s částí nákladů na pronájem a dopravu.

Pro rodiče dětí je to komplikace

Vedení klubu nyní vyjednává s okolními oddíly a tento týden již mělo informační schůzku s rodiči. Jejich reakce jsou smíšené.

„Při vší úctě nechápu, proč se tu rok slibuje náhradní plocha, a když má dojít k realizaci, tak se to teprve začne propočítávat,“ napsala v diskusi na Facebooku Jana Rambousková.

Upozornila, že tréninky například v 13.30 a 13.45 v Uherském Ostrohu znamenají nutnost vyzvedávání dětí z vyučování. „A co doprava? Kolik rodičů se může v tento čas uvolnit z práce? Je to dost nešťastná situace,“ uvedla.

Demolice pokračuje

„Uvědomujeme si, že překlenout příští sezonu nebude pro sportovní kluby jednoduché. Ale za několik měsíců budeme mít ve městě úplně nový, komfortní, bezpečný stadion, který bude sloužit hokejistům, krasobruslařům, školám i veřejnosti několik dalších desetiletí,“ poznamenal starosta Stanislav Blaha.

Uherské Hradiště chce nový zimní stadion, bruslit se bude i v létě

Demolice starého stadionu, který sloužil od 70. let, začala letos v červenci. Práce zatím probíhají podle harmonogramu či o něco rychleji. Po dobu bourání musejí lidé v okolí počítat s hlukem a prašností. Uzavřeny jsou také chodníky a zpevněné plochy kolem haly, například směrem k akvaparku.

„Se stavební firmou jsme domluvení, že se budou dopady snažit co nejvíce eliminovat. V případě hluku to není jednoduché, v případě prachu dochází ke zkrápění vodou tak, aby jeho šíření do okolí bylo co nejmenší,“ podotkl Blaha.

Nový zimní stadion v Uherském Hradišti má otevřít v září 2026. Nabídne dvě ledové plochy a moderní zázemí pro 500 diváků. Náklady přesahují 350 milionů korun, město chce část pokrýt dotací.

Stavbaři zahájili rekonstrukci náměstí na rožnovském sídlišti 1. máje

Stavbaři v Rožnově pod Radhoštěm zahájili rekonstrukci náměstí na sídlišti 1. máje. Vznikne na něm 68 nových parkovacích míst a 765 metrů čtverečních chodníků. Přibudou také stromy a keře. Celkové...

15. srpna 2025  9:16

Máme rezervy a to nás žene dál, říká Pech před Barum rally. Už si zvykl na nové auto?

Na prestižní zlínské soutěži triumfoval třikrát, dvakrát s Fordem Focus WRC (2003, 2023), jednou s Mini Cooperem (2014). Do letošní Barum Czech Rally, která startuje v pátek večer městskou rychlostní...

15. srpna 2025  7:57

