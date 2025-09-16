Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Jana Fuksová
  9:09
Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat téměř v každém vinném stánku. A neodradilo je ani deštivé počasí, které akci provázelo po oba dny.

Klidní zatím zůstávali i samotní pěstitelé, byť se na podobné počasí v období dozrávání hroznů dívají trochu s obavami.

„Déšť si samozřejmě hlídáme, ale když nebude pršet tři čtyři dny v kuse, tak by nás to nemělo výrazně ovlivnit,“ věří vinař Jan Cícha z Blatnice pod Svatým Antonínkem. V obci s necelými dvěma tisíci obyvatel má vinařství bohatou a dlouhou historii a k místnímu Cechu blatnických vinařů se řadí čtyři desítky pěstitelů. Řada z nich přijela se svým vínem i do Hradiště.

V Blatnici se vinařství věnuje i mladá generace

„Jsme okrajová obec a zatímco zaběhlá vinařství například na Pálavě nemají o zákazníky nouzi, my pořád chceme a musíme zákazníka přesvědčovat, že děláme vynikající víno. V Blatnici se to hodně posunuje, vinařství se začala věnovat i mladá generace, která má úspěch i na soutěžích,“ poukázal vinař Josef Hanačík, jenž přivezl ochutnávku z Bílé Karpaty vinařství.

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v Uherském Hradišti první výsledky své práce v podobě burčáku. Letošní sezonu očekávají úspěšnou, s vyšším výnosem a vysokou kvalitou. Na snímku vinař Libor Zlomek z vinařství Zlomek a Vávra z Boršic u Blatnice. (září 2025)
Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v Uherském Hradišti první výsledky své práce v podobě burčáku. Letošní sezonu očekávají úspěšnou, s vyšším výnosem a vysokou kvalitou. (září 2025)
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti letos provázelo deštivé počasí. (září 2025)
Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v Uherském Hradišti první výsledky své práce v podobě burčáku. Letošní sezonu očekávají úspěšnou, s vyšším výnosem a vysokou kvalitou. Na snímku vinař Josef Hanačík z Blatnice pod Svatým Antonínkem. (září 2025)
11 fotografií

Nejen pěstitelé z Blatnice, ale rovněž z dalších koutů Slovácké vinařské podoblasti se shodují, že letošní ročník bude patřit k těm lepším. Podle prvních sběrů to vypadá na vyšší výnosy i kvalitu.

„Objemově i kvalitou hroznů vypadá letošní ročník lépe než ten minulý. Možná se vrátíme k dlouhodobému průměru,“ potvrdil prezident Svazu vinařů Martin Chlad. „Ale jsme stále obezřetní, protože sklizeň si dává načas a sběr klíčových odrůd nás teprve čeká. Musíme být opatrní kvůli dlouhodobějším dešťům, které by nám znemožnily úrodu sklidit včas,“ doplnil.

Jarní mráz, suché léto a špačci. Vinaři na Slovácku zažívají nešťastný rok

Loňský rok poznamenaly jarní mrazy, pak přišlo suché a velmi teplé léto, někde dlouhotrvající deště a jinde zase špačci. Celkově byla úroda nižší o desítky procent.

„Letos bude úroda tak o dvacet procent vyšší. A kvalita vypadá, že bude průměrná až lepší. Tento týden už začneme sbírat další odrůdy, jako jsou Savignon nebo Rulanda šedá,“ poukázal Cícha.

Začíná hlavní sklizeň

Do vinohradů už vyrazili i v Boršicích u Blatnice pro odrůdy Muškát moravský a Muškát Ottonel, aby do Hradiště přivezli burčák. Další sběr plánují na tento týden.

Rok dobrého vína. Deště v červenci prospěly hroznům, už jsou první burčáky

„Musíme se trefit do prostoru, kdy nebude pršet. Nechceme už moc čekat, cukry už tam jsou. A kdyby náhodou přišly dlouhotrvající deště, tak ať nám to nezpůsobí škody v podobě hniloby,“ přiblížil Libor Zlomek z boršického vinařství Zlomek&Vávra.

„Jak se říká, dokud to není ve sklepě, úroda se nepočítá. Ale vypadá to, že průměrný desetihektarový výnos bychom mohli letos přesáhnout, takže se těšíme na velmi pěknou a zajímavou úrodu. A kvalita bude výborná.“

Révě přály slunce i vláha

Větší výnos je podle něj způsobený letošním počasím, které přineslo na jedné straně dostatek vody, na druhé i dostatek slunečních paprsků. Díky tomu se vinaři vrátili k běžným termínům sklizně. Zatímco loni museli do vinohradů už ve druhé polovině srpna, letos si počkali až na polovinu září.

Na vinicích okolo Velehradu a Hluku, kde hospodaří Arcibiskupské zámecké víno specializující se na mešní vína, chystají hlavní sklizeň za týden. „Mohou přijít ještě nálety ptactva, ale doufáme, že se nám to vyhne,“ věří enolog vinařství Tomáš Kotal.

Česko už zná svého Vinaře roku. Letošní ročník ovládly ryzlinky

Milovníci vína se tak společně s vinaři mohou těšit na dobrou sezonu a také na novinky, které pěstitelé chystají. Na svatého Martina například Zlomek&Vávra představí mladé víno, které bude perlivé. Vinařství Dvůr pod Starýma Horama z Boršic u Buchlovic zase nabídne nové víno s nízkým obsahem alkoholu a také oranžové víno.

„Oranžová vína jsou kvašená v akátovém sudu na slupkách, následně lisovaná, nefiltrovaná a nesířená. Díky dlouhé maceraci mají vyšší obsah tříslovin a díky složitému procesu získávají tóny čaje, citrusových kůr a takový smetanový závan. Určitě je to specifické víno,“ přiblížil jeden z majitelů vinařství Ondřej Gottwald.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Dálnice D49 je prokletá a je to průšvih, řekl v Martinicích ministr dopravy

Zaplněný sál v Martinicích čekal na ministra dopravy Martina Kupku (ODS), který v pondělí přijel do malé obce na Kroměřížsku. Tamější obyvatelé jsou nespokojení s tím, že z oken svých domů sice vidí...

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

Dědictví estébáka Hlavačky: elektrické boty, kruté výslechy a smrt na hranicích

Premium

Dostal už nafackováno, byl zbitý a tekla mu krev. Pak Ladislav Dohnalík během výslechu uslyšel nezvyklý pokyn: měl si do svých bot vložit kovové destičky, které byly upravené do tvaru obuvi....

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Řadu let šlo o jednu z nejproblematičtějších křižovatek na Valašsku, kde se stávala řada nehod. Řidiči jezdící mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím dobře věděli, že na silnici nad čerpací stanicí...

Přecházeli tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokovali silnici kvůli nedokončené D49

Lidé v Martinicích na Kroměřížsku ve čtvrtek odpoledne opět blokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Zopakovali tak první akci z konce srpna. Blokáda...

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:09

Po povodni a teď. Fotky ukazují, jak vesnice opravila škody. Lidé se ale stále bojí

Přesně před rokem 15. září 2024 po vytrvalých silných deštích vtrhla voda na Zlínsko do vesnic v mikroregionu Žídelná. Nejhůře zasaženy byly Sazovice. Malá obec s 900 obyvateli během jediného roku...

15. září 2025  15:47

Potvrzeno. Krajský soud zrušil zlínské dopravní společnosti nákup 25 trolejbusů

Krajský soud v Brně potvrdil zrušení tendru na nákup 25 parciálních trolejbusů za 400 milionů korun, který vyhlásila Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) loni v únoru. Výběrové řízení zrušil...

15. září 2025  10:31

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

15. září 2025  8:30

Bohemians - Slovácko 1:0, rozhodl gól z druhé minuty. Hosté prohráli potřetí v řadě

Fotbalisté Bohemians porazili v Ďolíčku Slovácko 1:0 a z posledních třech zápasů získali sedm bodů. Naopak hosté padli potřetí za sebou a zůstávají na třináctém místě. O výhře klokanů rozhodl už v...

14. září 2025  17:38

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:17

Zlín - Dukla 1:1, další bod pro domácí uhájil Černín z penalty

Znovu bodovali a dál se drží v elitní šestce. Zlínští fotbalisté remizovali 1:1 s pražskou Duklou díky trefě Černína z penalty a doma zatím neprohráli. Hosté vedli zásluhou Šehoviče, nakonec získali...

13. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:33

Josífek a Tonička v Podzámecké zahradě. Černé labutě jsou zpět v Kroměříži

Podzámecká zahrada v Kroměříži se po letech opět může pochlubit černými labutěmi. Nový pár našel svůj domov na Pavím dvoře, a stal se tak díky sbírce zaměstnanců arcibiskupství a také pěveckého sboru...

13. září 2025  10:05

Obávaná křižovatka smrti ve Vsetíně je pryč, nahradila ji bezpečnější rampa

Řadu let šlo o jednu z nejproblematičtějších křižovatek na Valašsku, kde se stávala řada nehod. Řidiči jezdící mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím dobře věděli, že na silnici nad čerpací stanicí...

12. září 2025  14:54

Rozdělí si papírování i práci. Lékaři sdílejí ordinace se svými nástupci

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:41

Mizerný start Beranů. Takto se prezentovat nemůžeme, čílí se kouč po prohře se Slavií

Sotva zlínští hokejisté vstoupili do nové prvoligové sezony, ocitli se v pořádné šlamastyce. Nejde o to, že úvodní utkání sezony prohráli. To se jim stalo i v předchozích třech pokusech a pokaždé...

12. září 2025  9:58

Jak chtějí kandidáti do sněmovny pomoct kraji? Změnit daně i rychleji stavět

Řeší hlavně celostátní témata, ale v kampani před říjnovými volbami do Sněmovny chtějí politici mluvit také o kraji, v němž kandidují. U Zlínského zmiňují hlavně oblast dopravy, bydlení a sociální...

12. září 2025  9:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.