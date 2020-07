V jezeře u Uherského Ostrohu našli mrtvého trofejního sumce s dírou v těle

Informaci sdílejí lidé na sociálních sítích. Mezi nimi také starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, který je i členem rybářského spolku.

„Pokud je to skutečně Karel, pak je to ryba, na kterou se jezdilo dívat velké množství lidí. Hnízdila u ostrova v jednom z těžebních jezer,“ reagoval Blaha na dotaz iDNES.cz.

Sumec měřil víc než 240 centimetrů a odborníci odhadovali jeho věk na 30 až 40 let. V tomto období se pravidelně zdržoval na hnízdě jen kousek pod hladinou.

Ačkoliv autor příspěvku na sociálních sítích hovoří o tom, že sumce někdo zastřelil, podle rybářů to není jednoznačné.

„Nemáme potvrzené, jestli jde o střelnou ránu nebo třeba zranění po nějakém bodci. A zatím nevíme ani to, zda nevzniklo posmrtně,“ mírnil emoce hospodář kunovického pobočného spolku Moravského rybářského svazu Martin Rolenc.

„Není jednoduché rybu pod vodou zastřelit, navíc je díra v jejím těle poměrně velká, to běžná lovecká zbraň neudělá,“ upozornil Rolenc.

Informace se objevila na veřejnosti během úterý, k údajnému útoku by muselo dojít o něco dříve. Zraněná ryba totiž hledá skrýš a i v posledních okamžicích života je schopná poměrně rychle zmizet v hlubině nebo úkrytu.

„Jestli si někdo myslel, že ji takto dostane z vody, tak se hodně zmýlil. Ryba zmizí a vyplave mrtvá až po čase,“ potvrdil Blaha.

Pokud by se ukázalo, že rybu skutečně někdo upytlačil, zvažuje spolek podat trestní oznámení. Jen hodnota masa by se pohybovala nad 20 tisíci korunami. „A to nepočítám trofejní nebo chovnou hodnotu toho zvířete,“ vysvětlil hospodář.

A dodal, že ať už byla přímá příčina úhynu ryby jakákoli, díl viny má i popularita, která sumce Karla provázela. Instinkt mu velel hlídat hnízdo s jikrami, navzdory tomu, že se lidé mohli dostat až do jeho bezprostřední blízkosti. Toto období trvá zhruba deset dnů, potom světloplachá ryba znovu mizí v hlubině.



S podobným případem se rybáři na Slovácku v minulosti už setkali, za běžný čin pytláka to ale Rolenc nepovažuje. „Pokud člověk trochu uvažuje, je mu jasné, že takto rybu na talíř nedostane,“ naznačil.