Ať už tu nikdo neumírá, modlila se studentka pomáhající na covidovém oddělení

Začíná podzim. Po letních prázdninách se vracíme zpět do školy ve víře, že už všechno bude jen a jen lepší. Jenže toto netrvá příliš dlouho a opět jsme všichni doma na distanční výuce.

Za tu dobu jsem si na tento způsob výuky už docela zvykla, i když na sobě pozoruji, že se mi do všeho chce míň; jsem dost demotivovaná a bez nálady. Jediné, co mě drží nad vodou, je víra v to, že situace se bude zlepšovat a my se budeme moci v klidu připravovat na maturitu a poslední rok na střední škole si s holkami užijeme.