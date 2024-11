K osmdesátému výročí uvede Slovácké divadlo hry od Shakespeara či Preissové

Slovácké divadlo v příštím roce oslaví osmdesát let od svého založení. A zveřejnilo premiéry her, které pro další sezonu připravuje. Rok 2025 odstartuje psychologické drama amerického autora Tennesseeho Williamse Tramvaj do stanice Touha v režii Anny Davidové.