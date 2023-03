V Uherském Hradišti chystají odlov přemnožených nutrií, může dojít i na odstřel

Nejhorší situace je v okolí lávky U Komína, kam lidé nejčastěji chodívají nutrie krmit. Podle místostarosty města Čestmíra Boudy neměly prosby a varování směrem k veřejnosti dostatečný účinek a situace se nezlepšila ani během zimních měsíců.

„Vedli jsme jednání s Povodím Moravy a zástupci státní správy, kteří vydali povolení k odchytu a malorážkovému odstřelu pro místní myslivecký spolek,“ popsal místostarosta.

Povolení je potřeba pro nehonební pozemky, na těch honebních se nutrie mohou lovit i bez něj. V praxi to bude vypadat tak, že myslivci budou zvířata lovit do klecí. Pokud by tímto způsobem nebyli úspěšní, mohou je i střílet.

„Je otázkou, jestli k tomu přistoupí,“ poznamenal Bouda. „Odstřel je věc, kde je potřeba maximální bezpečnost.“

Místostarosta nedokázal odhadnout, v jakém horizontu by se situace s nutriemi měla zlepšit. „Je však třeba upozornit občany, kteří tato zvířata krmí třeba i s malými dětmi, že je to vzhledem k riziku kousnutí velký hazard,“ upozornil Bouda.

Nutrie říční je nepůvodní druh pocházející z Jižní Ameriky a ve zdejším prostředí spíše škodí. Poškozují hráze na vodních tocích a vytlačují původní druhy, jako je například bobr.

Na člověka přitom působí krotce. Nebojí se vylézt na břeh a nechat se nakrmit přímo z ruky. To však znamená velké riziko. Pokud by se totiž nutrie cítila v ohrožení, může člověka kousnout. Tato zvířata přitom roznášejí choroby jako salmonelózu, tularemii nebo leptospirózu.

Problémy jsou i jinde

Už v minulosti se nutrie přemnožily například na řece Dřevnici ve Zlíně či Otrokovicích. A čím dál více měst varuje před těmito nezvanými hosty i v poslední době.

Od krmení se snaží obyvatele odradit například v Luhačovicích, kde lidé za zvířaty chodí k řece Šťávnici.

„Někdy se však tato výzva setkává i s kritikou veřejnosti, která problematiku nezná. Ale zde jde hlavně o prevenci,“ informovala mluvčí města Hana Srncová.

Starosta Marian Ležák pak doplnil, že v případě dalšího nekontrolovaného množení budou i tady zvažovat variantu odchytu.