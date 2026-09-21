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Z areálu ČSAD v Uherském Hradišti má vzniknout nová městská čtvrť s byty

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  9:19

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Jihovýchodně od centra Uherského Hradiště může vzniknout téměř 600 nových bytů. (září 2026) | foto: Město Uherské Hradiště

Jihovýchodně od centra Uherského Hradiště může vzniknout téměř 600 nových bytů. Podle územní studie, kterou v září projednalo zastupitelstvo města, by měl v budoucnu rozsáhlý areál ČSAD v Průmyslové ulici sloužit hlavně k bydlení, budou zde ale i obchody nebo mateřská škola.

„Počítá se s 588 byty a 863 parkovacími místy, ale zatím jde jen o návrh, nikoli rozhodnutí o konkrétní výstavbě. Studie nám především ukazuje, jak lze toto území uspořádat a jaké podmínky je potřeba při jeho budoucí proměně řešit,“ vyjádřil se starosta Stanislav Blaha (ODS).

Lokalita se nachází jihozápadně od centra města. V současnosti slouží především jako provozní zázemí společnosti ČSAD, nachází se zde administrativní budovy, sklady, dílny, čerpací stanice a plochy pro parkování.

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„Územní studie má ukázat, jak může území fungovat jako celek. Kromě bytové výstavby řeší také parkování, dopravní napojení, veřejná prostranství, zeleň, služby, možnost umístění mateřské školy a technickou infrastrukturu,“ podotkl starosta.

Jihovýchodně od centra Uherského Hradiště může vzniknout téměř 600 nových bytů. (září 2026)
Jihovýchodně od centra Uherského Hradiště může vzniknout téměř 600 nových bytů. (září 2026)
Jihovýchodně od centra Uherského Hradiště může vzniknout téměř 600 nových bytů. (září 2026)
Jihovýchodně od centra Uherského Hradiště může vzniknout téměř 600 nových bytů. (září 2026)
4 fotografie

Zpracování studie je pro investora podmínkou, kterou vyžaduje územní plán. Je to podklad pro další rozhodování o změnách v tomto území. Jejím úkolem není řešit jednu konkrétní stavbu, ale prověřit, jak lze celé území uspořádat, aby dávalo smysl.

Podle studie by zde mohlo vzniknout 107 bytů 1+kk, 342 bytů 2+kk a 139 bytů 3+kk. Součástí návrhu je také přibližně 2 500 metrů čtverečních komerčních ploch, které mohou sloužit například pro služby a další využití v přízemí budov.

Jihovýchodně od centra Uherského Hradiště může vzniknout téměř 600 nových bytů. (září 2026)

„Jsou to možnosti této lokality, nejde tedy o schválený počet bytů, které skutečně vzniknou,“ zdůraznil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

V nové čtvrti může být 405 míst na venkovních parkovacích plochách a dalších 458 míst v uvnitř navrhovaných budov. V první etapě studie předpokládá řešení parkování především na povrchu, u dalších částí území pak také prostřednictvím patrových garáží v budovách.

Studie navrhuje hlavní dopravní osu, která propojuje Svatováclavskou ulici s prostorem třídy Maršála Malinovského, na niž navazují další místní komunikace.

Návrh určuje možnosti této lokality, nejde tedy
o schválený počet bytů, které skutečně vzniknou.

Stanislav Blaha (ODS)starosta Uherského Hradiště

Součástí návrhu jsou také nová pěší a cyklistická propojení a řešení veřejných prostranství. Studie pracuje i s možností dalšího budoucího dopravního napojení směrem k jižnímu obchvatu.

Výraznou součástí návrhu je také zeleň a veřejný prostor. „Stávající území je téměř zcela pokryto zpevněnými plochami či stavbami. Podle nové studie má zeleň tvořit skoro třetinu území,“ podotkl Pášma.

Návrh zároveň počítá s veřejnými prostranstvími, několika dětskými hřišti pro různé věkové kategorie a také s možností výsadby vysokých stromů.

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Proměna areálu má probíhat v několika etapách. „Studie také zohledňuje současné fungování areálu ČSAD a vlastnické vztahy. Některé části území je přitom nejprve potřeba řešit změnou územního plánu. Návrh studie tedy nepředstavuje okamžité rozhodnutí o výstavbě celé lokality,“ dodal starosta Blaha.

Výstavba by mohla začít za dva roky

„Vypracování studie předcházela v roce 2024 změna územního plánu, která umožnila využití areálu pro bydlení. Nyní teprve mohou začít projekční práce,“ uvedl Jaroslav Vávra, vedoucí útvaru architektury a územního plánování na uherskohradišťské radnici.

Podle architekta a autora urbanistické studie Pavla Stojanova by výstavba mohla začít za dva roky. „Je to optimistický předpoklad a bavíme se zatím o první etapě, což je jen výřez území,“ řekl architekt.

Podle něj je důležité, že urbanistická studie nevznikla jen na základě zadání investora, ale vyšla vstříc také požadavkům radnice. „Studie je tak průsečíkem toho, co chce investor, a zároveň zohledňuje zájmy města,“ zdůraznil.

„Území je dobře viditelné z obchvatu města, ale také z výšiny svatého Metoděje, která je památným místem a oblíbeným cílem vycházek, takže si klademe ambiciózní cíl, aby to vypadalo pěkně,“ podotkl.

Proto bude ještě žádat o změnu územního plánu. „Nyní se počítá s jednou výškovou úrovní budov. Chceme, aby lokalita byla pestřejší a členitější, proto navrhujeme některé budovy nižší a jiné naopak vyšší, při stejném celkovém využití území.“

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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