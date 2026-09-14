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Pacienti se dostanou do nemocnice v Uherském Hradišti opět hlavním vjezdem

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  9:27

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Řidiči se od začátku září dostanou do areálu Uherskohradišťské nemocnice opět hlavním vjezdem. (září 2026) | foto: nemocnice Uherské Hradiště

Řidiči se od začátku září dostanou do areálu Uherskohradišťské nemocnice opět hlavním vjezdem. Ten prošel rekonstrukcí a zároveň v nemocnici začal fungovat nový parkovací systém. Registrační značky vozidel nyní automaticky načítají kamery, což má urychlit průjezd areálem.

„Rekonstrukcí jsme chtěli především zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu nemocnice. Rozšířený vjezd a nový parkovací systém umožní rychlejší průjezd vozidel zdravotnické záchranné služby i ostatních sanitních vozidel,“ uvedl předseda představenstva Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Nemocnice v Uherském Hradišti

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Nový systém při příjezdu k závoře automaticky načte registrační značku vozidla. Řidič poté stiskne tlačítko a odebere si parkovací lístek. Ten by měl mít po celou dobu návštěvy u sebe. Pokud totiž systém při odjezdu registrační značku nerozpozná, je nutné použít právě vjezdový lístek.

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Po zaplacení parkovného systém při výjezdu registrační značku znovu načte a v případě jejího správného rozpoznání se závora automaticky otevře. Pokud načtení neproběhne, řidič použije lístek.

Parkovné lze zaplatit na čtyřech místech: u hlavního vjezdu, před budovou HTO, na parkovišti před COI a před budovou D. Platit je možné hotově, kartou i prostřednictvím mobilu.

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Výjimku mají držitelé průkazu ZTP, kteří při výjezdu musí průkaz předložit pracovníkovi vrátnice, a ten závoru otevře. Bezplatně mohou odjet také pacienti, kteří získají parkovací lístek v příslušné ambulanci.

Jiný režim platí pro motocyklisty. Jejich registrační značky systém nezaznamenává, takže při vjezdu i výjezdu musí závoru otevřít pracovník vrátnice. Ani oni neplatí.

1. srpna 2023
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