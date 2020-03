Lékař Uherskohradišťské nemocnice se nakazil koronavirem, neurologie zavírá

„Z technických důvodů se s účinností od 26. března 2020 do odvolání uzavírá neurologická ambulance a neurologické oddělení. V případě potřeby se prosím obracejte na Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně,“ uvádí Uherskohradišťská nemocnice na svém webu.

„Naštěstí je to malé oddělení, bylo tam málo pacientů. Všichni půjdou do karantény a pacienti budou posléze převezeni do jiných nemocnic,“ uvedl hejtman Jiří Čunek, podle kterého jde o asi pět pacientů.

Lékař je podle hejtmana v domácím léčení a průběh onemocnění je u něj lehký.

Před týdnem krajské nemocnice informovaly o nakažené lékařce ve Vsetínské nemocnici a lékárnici v Kroměřížské nemocnici, nakažen byl i lékař na poliklinice v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku.

Někteří zdravotníci v nemocnicích museli jít do karantény, další byli postaveni mimo službu, všichni museli absolvovat testy na koronavirus, které prokázaly, že personál v krajských nemocnicích nakažen nebyl.

Podle Čunka se zatím žádný další případ nákazy mezi zdravotníky v nemocnicích neobjevil.

Ve Zlínském kraji bylo k dnešnímu ránu potvrzeno 89 případů nákazy koronavirem, nejvíce je jich na Uherskohradišťsku, a to 44.