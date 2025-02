Silničáři začínají opravovat most přes Moravu, Hradiště bude plné kolon

Silničáři se pustí do dlouho připravované opravy mostu J. A. Bati (dříve Moravní), který spojuje Uherské Hradiště se Starým Městem. S pracemi začínají hned v pondělí a polovinu mostu uzavřou ve středu. Od toho dne bude doprava svedená v každém směru z dosavadních dvou na jeden jízdní pruh. Navíc bude bez semaforů.

„Nebyl to záměr, ale realizátoři stavby to naplánovali tak, že začátek zasáhne do jarních prázdnin. Takže dopravní zátěž by měla být v prvních dnech nižší. To vítáme,“ řekl jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Martin Štětkář.

„Máme také výhodu nově otevřené dálnice a doufáme, že spousta řidičů se na ni napojí. Ale kdo potřebuje pouze projet Uherským Hradištěm, tak se tomu nevyhne,“ upozornil.

Dotčený úsek denně využívá kolem 23 tisíc vozidel. Silnici první třídy mezi Brnem a Slovenskem, která je současně spojnicí trojměstí Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice, se navíc není možné vyhnout. Nebudou proto vyznačené žádné objízdné trasy.

„Doprava je tam silná ve všech směrech a úsek nejde objet. Největší obavy budou při výjezdu od autobusového nádraží směrem k Moravnímu mostu. To cítíme, že bude opravdu problém,“ poznamenal Štětkář.

Omezení se dotkne i chodců

Výrazné komplikace budou ve veřejné dopravě. Především v dopravních špičkách lze předpokládat kolony a zpoždění až v řádu desítek minut. Cestující proto mají pokud možno využívat dřívější spoje a nespoléhat se, že se jim podaří nastoupit do navazujících spojů.

Pro šest linek veřejné dopravy budou platit výlukové jízdní řády. Jde o linku 300, která obsluhuje celé souměstí, a další linky MHD Poulička, kde se změní některé trasy. Zpoždění se dotkne i regionálních nebo dálkových autobusů, které po mostě projíždějí. Jde o spoje do Babic, Otrokovic, Kroměříže, Zlína, Tučap, Ořechova, Starých Hutí, Koryčan, Střílek, Kunovic, Velehradu, Buchlovic nebo Brna.

Omezení se dotkne také chodců a cyklistů, což je v Hradišti hojně používaný způsob dopravy. Spolu s polovinou silnice bude uzavřený i přilehlý chodník, ten protilehlý naopak bude přístupný. Mimo provoz bude po dobu rekonstrukce semafor na křižovatce z ulice Svatojiřské nábřeží, která k mostu přiléhá.

„Jako první uzavřeme polovinu mostu ve směru z Uherského Hradiště do Starého Města. Dopředu se řidičům omlouváme za dopravní komplikace,“ vzkázal ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Řidiči získají více prostoru

Důvodem opravy je celkový stavební stav mostu, který byl postaven v roce 1954 a od té doby neprošel zásadnější rekonstrukcí.

Ta současná přinese rozšíření jízdních pruhů na mostě o půl metru, opravu křižovatky, která se nachází hned za mostem, či novou zastávku v uherskohradišťské části Rybárny.

Stavební práce zahrnují také nové přechody pro chodce, opravy a napojení chodníků i vjezdů k přilehlým nemovitostem. Stejně tak dělníci upraví vjezdy do Rybáren. V plánu je rovněž instalace nového veřejného osvětlení.

„Práce na první polovině mostu budeme mít hotové do letních měsíců, druhou polovinu zvládneme do podzimu,“ uvedl projektový manažer stavební společnosti Skanska Michal Kunc.

Náklady ŘSD na opravu mostu činí 35,2 milionu korun bez DPH. Na stavbě se finančně podílejí také Uherské Hradiště a Staré Město.